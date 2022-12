Še pred prvo pošiljko snega, ki jo vremenski preroki napovedujejo za konec tedna, nas je obiskal prvi izmed treh bradatežev, ki nam ob koncu leta nosijo darila in priboljške. Vsaj v glavnem mestu države, kjer so ga v ponedeljek spremljali parkeljni, vragi in zbor angelčkov, ki je otrokom delil pecivo, sadje in bombone. Tistim ta pridnim seveda, one druge, ki se niso kvalificirali v to druščino, pa so seveda strašili hudič in njegovi podaniki. Prav s to večno temo, kdo spada v Miklavževo množico pridnih, kdo pa med tiste, ki si zaslužijo hudirjevo kazen, so se minuli teden ukvarjali v posvečenih literarnih krogih. V reviji Suzy so v uvod v izpraševalno akcijo slavnih izpostavili, da ima sveti Nikolaj tudi letos pripravljenih kup daril, a to velja za tiste, ki so bili pridni in so se v letu 2022 dovolj trudili in bili solidarni, poredni pa lahko pred vrati pričakujejo le šibo. Damjana Golavšek je poudarila, da je v življenju pomembna prava mera nagajivosti in pridnosti, kaj je prava mera, pa mora po njenem prepričanju razmisliti vsak pri sebi. »Miklavž me lahko obdari za porednosti in nagajivosti, ki so neločljivi del moje osebnosti. Sicer pa so prava darila doživetja, ne material. Šiba za streznitev in razmislek pa je tudi marsikdaj dobrodošla, ne le za miklavževo,« je povedala glasbena umetnica.

V razvedrilni reviji Pilot se je o Miklavževih dnevih izpovedal tudi televizijski šarmer David Urankar. Spomin ga je odnesel nazaj v mladost, ko mu je prvi bradati dobrotnik največkrat poleg mandarin in nogavic prinesel igrače. »Že proces pisanja pisma in potem čakanje na Miklavževo jutro je nekaj, kar mi nariše nasmeh. Komaj sem čakal, da pridem domov iz šole, da se lahko bolj posvetim darilu, saj je bilo zjutraj, pred šolo vedno premalo časa,« je povedal Urankar.

Pester program v Ljubljani

S precej zagatnimi kulturnoantropološkimi vsebinami so se prejšnji teden ukvarjali tudi politični veljaki, ki skrbijo za ustroj božično-novoletnega programa v glavnem mestu Slovenije. Po poročanju portala N1 je s samega vrha občinske uprave ta teden prišlo sporočilo, da se bodo na ljubljanskih trgih in ulicah v okviru prazničnega decembra zvrstili številni glasbeni nastopi. »Tudi dilema, ali ne bo pela Danijela, je sedaj že razrešena,« so ob tem po poročanju N1 na facebooku zapisali na občini, kar pomeni, da si lahko vsi malikovalci dela in lika prvega glasu Dalmacije oddahnejo, saj bo Martinovićeva nastopila 26. decembra na Kongresnem trgu ob drugih prekaljenih glasbenih ustvarjalcih, med katerimi so denimo tudi Žan Serčič, Pohorje Express, Klapa Capris, Sopranos band, Skupina Tequila, Čuki, Poskočni muzikanti, Mambo Kings, Zvita Feltna, Fehtarji, Neda Ukraden, Pop Design, Senidah, Crvena jabuka, Polkaholiki, Luka Basi, Siddharta, MI2, Mia, Neisha, Taja Jamnik, Petar Grašo, Samuel Lucas, Maraaya, Miran Rudan …

​In medtem ko so se v kabinetu župana ukvarjali s kulturnimi dilemami, so na taistem sredstvu javnega obveščanja iskali mestne podgane. »Ljubljano so številni mediji še pred nekaj leti uvrščali na sezname najbolj čistih mest v Evropi, kot kaže, pa se kljub trajnostnim zavezam aktualnega župana v prestolnici ne morejo znebiti ene težave – podgan,« so zapisali, še preden so se z infrardečo kamero pognali na raziskovalno akcijo in ugotovili, da v središču Ljubljane lahko vedno pogosteje vidite podgane, ki iz kanalizacijskih jaškov, drevesnih duplin in lukenj v pločnikih švigajo po ulicah.

Tanja Žagar ima veliko talentov

Da december velja za najbolj čaroben, pravljičen in posladkan mesec, je minuli teden jela dokazovati prva kuhalnica Slovenije Ana Roš, ki se je skupaj s svojim novim izvoljencem Urbanom Stojanom predstavila Sloveniji v izčrpnem sestavku v časopisu Nedelo. Pravzaprav sta napovedala svojo silvestrsko poroko in vesoljni Sloveniji in še svetu za povrh podrobno obrazložila, kako sta se spoznala, in izkazala, da dejansko obstajajo višje sile, ki so sposobne dve osamljeni duši spojiti v večno enost. Že uvod v zgodbo je obetal, da bomo ob branju doživeli sladkorno katarzo leta, saj so zapisali, da si »česa takega ne morejo zamisliti niti Rosamunde Pilcher, Danielle Steel in Victoria Holt skupaj – ker je res«. In to čisto res. Ana Roš je pripovedovala, da je sedmega oktobra dopoldne, tik pred odprtjem pekarne v Ljubljani, novinarki razlagala, kako verjame, da bo srečala sanjskega moškega. Takrat še ni vedela, da bo še isti večer prisedla k njegovi mizi in da se bo z njim poročila na silvestrovo. »V petek, ko sva se spoznala z Ano, sem se zbudil na Dunaju, kjer sem bil tiste dni službeno. Najprej sem pomislil, da je to tudi čez vikend lepo mesto – lahko greš v Albertino, na kak klubski jazz koncert –, a me je nekaj nenavadno vleklo v Ljubljano. Na avtocesti pri Gradcu me je spet preplavil občutek vedenja: 'Danes boš nekoga spoznal,'« pa je svoje nadnaravno videnje opisoval poslovnež, ki so ga v sestavku predstavili kot svetovalca in ustanovnega solastnika terminala za utekočinjeni zemeljski plin v razvoju. In od tedaj sta neločljiva, kot sta poudarila, na silvestrovo pa bosta neločljivost še uradno zapečatila. Kako tudi ne, saj sta, kot je poudarila Roševa, tudi karakterno povsem sorodni bitji. »Vse rada počneva enako: leživa na tleh namesto na kavču, lase si češeva s prsti, oba imava zbirko skodelic za kavo, pa niti dve nista enaki. Oba hodiva po stanovanju, medtem ko si umivava zobe, oba se zelo na glas smejeva. Imava podobne gospodinjske navade in nobeden ne mara likati,« je dodala svetovno znana kuharica, ki pa zagotovo ni edina, ki vidi svoje poslanstvo v kuhinji.

Tudi Tanja Žagar se namreč tako kot Roševa pogosto pohvali s svojimi kulinaričnimi kreacijami pred svetovno javnostjo. Na portalu Govori.se so opazili njen medmrežni odtis v besedi in sliki in zapisali, da je ženska mnogih talentov, saj ne le da odlično poje, pleše in da zna na odru narediti pravi šov, odlična je tudi v kuhinji. »Mnogim so se kar čez ekran cedile sline, tako zelo slastno je bilo vse skupaj videti. Tanja je namreč za svoje domače pripravila okusno ajdovo kašo z gobami in videti je bilo noro okusno in dišeče. Verjetno bi se marsikdo rad povabil k njej na kosilo, saj bi se takšne pojedine le redki branili,« so ji polaskali.

Tudi najhitrejša Slovenka na snegu se nadvse rada, ko ne drvi po belih strminah, znajde v kuhinjskem hramu umetnosti, česar se tako kot Ana in Tanja prav nič ne sramuje. »Rada dobro in zdravo jem, zato se tudi sama večkrat lotim kuhanja, ki me neverjetno sprošča,« je dejala Ilka Štuhec, ki tako kot svetovno znani kuharski mojstri in mojstrice prisega na izbor lokalnih sestavin. »Velika prednost je, če človek ve, kaj da na krožnik, in je prepričan o izvoru hrane in ve, od kod prihaja. Pestre sestavine je potem treba le še pravilno povezati, malo eksperimentirati in to je vsa skrivnost odličnih receptov,« je prepričana Štuhčeva.