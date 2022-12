No, Joško je izbral tako, da je nakazal na zmago Hrvatov. Potem pa škampa izpljunil ... Zdaj so Hrvati v šoku. Kaj to pomeni? Zakaj je Joško izpljunil že dobljeno tekmo? Bodo Hrvati blizu, pa jim bodo Brazilci v zadnji sekundi 28-minutnega sodnikovega podaljška zabili gol? Kdo ve ... Je pa treba pri Jošku upoštevati še eno dejstvo. Hvar je namreč v sredo pobelila toča. Nenavaden dogodek očitno vpliva tudi na kognitivne sposobnosti mehkužcev.