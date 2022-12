»Na varnem je in na poti domov,« je sporočil predsednik Joe Biden, ki se je osebno zavzel za njeno izpustitev. 206 centimetrov visoko Grinerjevo so aretirali februarja letos ob prihodu v Rusijo, kamor je prišla igrat košarko med odmorom v domači ligi WNBA. V njeni prtljagi so našli stekleničke hašiševega olja. Krivdo je priznala, dejala pa, da jih je dala v prtljago pomotoma v naglici. Avgusta so jo obsodili na devet let zapora in novembra poslali v kazensko kolonijo.

Združene države pa so izpustile razvpitega ruskega trgovca z orožjem Viktorja Bouta, ki je bil leta 2011 v ZDA obsojen na 25 let zapora zaradi prodaje orožja teroristom, vedoč, da bo uporabljeno proti Američanom. Krivdo je zavračal in trdil, da so njegovi posli legalni. Med drugim je orožje prodajal kolumbijskim upornikom in naj bi vedel, da ga bodo uporabili tudi za napade na ameriške pilote, ki so urili kolumbijske. Prijelo se ga je ime trgovec s smrtjo. Orožje je prodajal na vseh koncih sveta, po nekaterih poročilih v bosanskem tisku tudi v BiH med vojno, ko naj bi bil njegov kontakt Hasan Čengić. Združeni narodi so v poročilu leta 2000 zapisali, da je orožje iz Bolgarije prodajal v afriške države. Domnevno naj bi ga prodajal tudi Al Kaidi, kar sam zanika, priznava pa posle s talibani.