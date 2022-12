Pretovor avtomobilov je bil med januarjem in septembrom letos za 20 odstotkov višji kot v enakem obdobju lani. To »ima v trenutnih negotovih časih, ko se avtomobilski trg in globalna logistika nasploh soočata z občasnimi prekinitvami dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih kapacitet ter vplivi nepredvidljivih geopolitičnih dogajanj, še posebno težo,« so v sporočilu za javnost zapisali v upravljalcu koprskega pristanišča.

Višji pretovor letos beležijo tako v izvozu, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot tudi v uvozu, kjer se znatno povečuje delež električnih vozil, povečini kitajske proizvodnje. Stopnja rasti prometa avtomobilov je glede na dostopne podatke izjemna, saj so vsa ostala evropska pristanišča oz. terminali, tako v Sredozemlju kot na severu Evrope dosegli bistveno manjše stopnje rasti, poudarjajo v Luki Koper.

Visoko stopnjo rasti pripisujejo predvsem preusmeritvi blagovnih tokov, ki so jih v Luki, kot pravijo, uspeli pridobiti z zanesljivimi storitvami in zmogljivostmi, zgrajenimi v zadnjih letih. Nove površine za avtomobile načrtujejo tudi v prihodnjem letu.

»Potrebam na trgu želimo aktivno slediti tudi s številnimi infrastrukturnimi naložbami, sistemskimi nadgradnjami in izboljšavami delovnih procesov. Ena od pomembnejših naložb, ki se izvajajo na terminalu za avtomobile in RO-RO, je ureditev prepotrebnih odprtih skladiščnih površin za avtomobile in druga vozila, ki bo zaključena predvidoma v drugi polovici 2023,« je ob pomembnem mejniku dodal predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.