Po pojasnilih Premka misija Sloveniji ne prinaša dodatnih stroškov, niti ne predstavlja kakršnekoli varnostne grožnje. Poslanec Gibanje Svoboda ni navedel držav, v katerih bodo delovali slovenski vojaki, dejal je zgolj, da bodo usposabljanja potekala v državah članicah unije.

V misijo, ki bo predvidoma trajala dve leti, bo vključeno največ 30 vojakov, je povedal Premk, več podrobnosti o njihovi napotitvi pa ni podal.

Misija, ki so jo države članice uradno zagnale sredi novembra, bo nudila urjenje tako na ravni posameznikov kot tudi enot do ravni brigade. Uriti nameravajo tudi posebne enote. Obenem bo zagotavljala usklajevanje aktivnosti držav članic, ki že usposabljajo ukrajinske vojake. Odprta bo tudi za sodelovanje tretjih držav.

Mandat misije, za katero je zaprosila Ukrajina, bo sprva trajal dve leti, namenjenih pa ji bo 106,7 milijona evrov za skupne stroške usposabljanja do 15.000 ukrajinskih vojakov.

Viri pri EU navajajo, da bo misija imela dve večnacionalni poveljstvi, in sicer na Poljskem in v Nemčiji. Dodali so, da bo EU zagotovila tudi 16 milijonov evrov za opremo in strelivo za namen urjenja.