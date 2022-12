V Iranu so po poročanju državne novinarske agencije IRNA prvič izvršili smrtno kazen nad protestnikom, odkar množični protesti proti fundamentalističnemu režimu v kar 160 iranskih mestih pretresajo in majejo islamsko republiko. Na smrt z obešanjem je Mohsena Šekarija revolucionarno sodišče obsodilo 1. novembra, vrhovno sodišče pa je 20. novembra zavrnilo njegovo pritožbo. Danes so ga obesili, ker je 25. septembra, torej na samem začetku protestov, med obrambo barikade na eni od glavnih cest v Teheranu z mačeto ranil prostovoljnega pripadnika provladne milice Basidž, ki sodeluje pri zatiranju protestov.

V Amnesty International menijo, da so smrtne obsodbe – med sedanjimi protesti so jih po navedbah oblasti izrekli enajst, eno pa torej že izvršili – namenjene »dušenju vstaje iranskega ljudstva« in »širjenju strahu v javnosti«. Revolucionarna sodišča pa naj bi delovala »pod vplivom varnostno-obveščevalnih služb«. Usmrtitev Šekarija je obsodila tudi nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock: »Obsodili in usmrtili so ga po hitrem postopku, ker se ni strinjal z režimom.«

V prejšnjih dneh je potekala tridnevna splošna stavka v podporo protestov. Med drugim so trgovci zaprli večino trgovin, tudi stojnice na bazarjih, po katerih slovijo iranska mesta. V Teheranu so policija in milice poskušale zatreti zlasti študentski upor, ki je v teh dneh množičen kljub mrazu. V Kurdistanu pa naj bi posredovala tudi vojaška oklepna vozila. Po poročanju BBC je represija nad protesti v teh 80 dneh zahtevala 475 življenj protestnikov, 18.250 ljudi je bilo aretiranih, umrlo naj bi tudi 61 pripadnikov represivnih sil.

V sredo, na dan študentov, se je predsednik države Ebrahim Raisi sestal s teheranskimi študenti, a le s tistimi, ki niso proti islamski republiki. Spet je dejal, da ZDA ščuvajo k protestom, ker hočejo uničiti Iran. Težko pa je verjeti njegovim besedam, da bosta on in vlada prisluhnila protestnikom, ker hočeta slišati tudi nasprotna mnenja. »Menim, da je dialog med vlado in univerzami nujen, in prepričan sem, da lahko ravno univerza pomaga vladi reševati probleme naše države,« je dejal Raisi, ki je imel v mislih tudi dialog in posvetovanje s študenti. Sicer so ravno univerze glavne postojanke protestnikov. Iran je po številu izvršenih smrtnih kazni prvi na svetu in samo v prvi polovici leta je usmrtitev z obešenjem doletela več kot 250 Irancev, večinoma zaradi prekupčevanja z drogo.