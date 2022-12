V Iranu prva usmrtitev zaradi udeležbe na protestih

V Iranu so danes izvedli prvo usmrtitev zapornika, ki je bil obsojen na smrt zaradi sodelovanja v protestih, ki Iran pretresajo od smrti 22-letne Mahse Amini v policijskem pridržanju sredi septembra. Na dejanje so se z ogorčenjem med drugim odzvale Velika Britanija, Francija in Nemčija in ga soglasno obsodile.