Kot so sporočili iz zveze, bo špansko enajsterico poslej vodil 61-letni Španec Luis de la Fuente. Nekdanjega igralca in trenerja Athletica Bilbaa ter nekdanjega selektorja španskih mlajših reprezentanc do 19, 21 in 23 let so za novega selektorja članske ekipe imenovali danes, potem ko so odslovili Enriqueja.

Luis de la Fuente je bil selektor španske reprezentance do 23 let, ki je lani v Tokiu osvojila srebrno olimpijsko kolajno, potem ko so Španci v finalu izgubili proti Braziliji.

Dvainpetdesetletni Enrique je mesto selektorja izgubil dva dneva po tem, ko se La Roja po enajstmetrovkah ni prebila v četrtfinale prvenstva v Katarju.

»Tako predsednik Luis Rubiales kot športni direktor Jose Francisco Molina sta povedala trenerju svojo odločitev,« so sporočili iz španske nogometne zveze.

Vodenje selekcije je prevzel leta 2018 po neuspehu Španije na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Reprezentanco je popeljal do polfinala evropskega prvenstva 2020, kjer jo je po enajstmetrovkah premagala Italija. Med marcem in novembrom 2019 si je vzel premor zaradi hude bolezni nato preminule hčerke. Španija se je pod njegovim vodstvom prebila v finale lige narodov 2020/21, v katerem je izgubila proti Franciji.

Iz zveze so sporočili, da se želijo zahvaliti Luisu Enriqueju in njegovim sodelavcem za opravljeno delo, vendar so se odločili začeti »nov projekt«.

»Športno vodstvo zveze je predsedniku podalo poročilo, v katerem je bilo določeno, da se mora začeti nov projekt za reprezentanco, s ciljem nadaljevanja rasti, dosežene v zadnjih nekaj letih po zaslugi Luisa Enriqueja in njegovih kolegov,« so sporočili v izjavi za javnost.

Nekdanjemu trenerju Barcelone bi sicer pogodba potekla ob koncu turnirja v Katarju.

Španija je na uvodni tekmi v Katarju premagala Kostariko s 7:0, a v zadnjem krogu doživela šokanten poraz proti Japonski ter pristala na drugem mestu skupine E.

Španija je bila velik favorit za zmago nad Marokom v prvem krogu izločilnih bojev, vendar je izgubila z 0:3 po enajstmetrovkah, potem ko se je tekma po podaljšku končala z 0:0.