Odbor je pojasnil, da so se za nove smernice odločili, ker je število hospitaliziranih jeseni ostalo stabilno, v zimskih mesecih pa je pričakovati le majhno povečanje. Vseeno pa poudarja, da morajo ljudje ostati doma, če se počutijo slabo, ne glede na to, s čim so se okužili.

Danska je zaradi svoje hitre kampanje cepljenja proti covidu-19 in obsežnega testiranja razmeroma dobro prestala pandemijo. Od izbruha pandemije so na Danskem, ki ima skoraj 5,8 milijona prebivalcev, potrdili več kot 3,1 milijona okužb z novim koronavirusom.

V državi so vse omejitve zaradi pandemije odpravili že februarja in jih ne nameravajo znova uvesti. To pa je vodja danskega zdravstvenega odbora Soren Brostrom junija utemeljil s tem, da je njihova strategija družba brez omejitev, zato je potrebno bolj kot okužbe preprečiti bolezen.