Kot so zapisali v odzivu za STA, v sindikatu v zadnjih dneh pozorno spremljajo dogajanje na relaciji predsednik vlade - ministrica za notranje zadeve - v. d. generalnega direktorja policije.

»Poročanje medijev o nesoglasju nas je presenetilo, še bolj napoved podaje odstopne izjave Tatjane Bobnar iz funkcije ministrice za notranje zadeve, saj kakršnega koli spora v vsakodnevnem socialnem dialogu s predstavniki vodstva ministrstva in policije nismo zaznali,« so pojasnili v policijskem sindikatu.

Ob tem so opozorili, da se policija prav zdaj nahaja v prelomnem času, ko se bo zaradi vstopa Hrvaške v schengensko območje odločalo o delovno-pravnih usodah več kot 1500 zaposlenih. Prav zdaj se odloča o vsebini kataloga nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic policista, potekajo pogajanja o spremembah in dopolnitvah kolektivne pogodbe za policiste, ki bi morale omogočiti neovirano delovanje sindikatov v policiji, odprta so tudi pogajanja za ureditev kariernega sistema, so navedli v sindikatu.

Dodali so, da se pripravlja tudi predlog sprememb zakona o organiziranosti in delu policije, ki bi bolje uredil organizacijo in delo policije ter vplival tudi na položaj uslužbencev policije in bi moral biti v DZ posredovan v naslednjem letu.

»Zaradi vsega naštetega smo zaskrbljeni, da bo reševanje že odprtih vprašanj, ki potrebuje jasno vizijo ter premišljene in konkretne odločitve, zastalo na škodo naših članic in članov,« so dodali v sindikatu. Zato napovedujejo, da bodo dogajanje pozorno spremljali tudi v bodoče. Od vlade pa pričakujejo, da »trenutno stanje negotovosti v najkrajšem času sanira v korist zaposlenih in zagotovi nadaljevanje stalnega, konstruktivnega in korektnega socialnega dialoga s sindikatoma v policiji«.

Ministrica Bobnar je v sredo v pismu premierju Robertu Golobu napovedala, da bo pisno odstopno izjavo podala, ko se vrne iz Bruslja. Premier pa je že sporočil, da bo ponujeni odstop sprejel.

Da obstaja možnost menjave na čelu ministrstva za notranje zadeve, je postalo jasno po tistem, ko Bobnarjeva ni uspela s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava za generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Ob tem je namignila na politične pritiske na policijo.