Deli Splita zaradi obilnih padavin pod vodo

Dalmacijo so danes zajele obilne padavine, zaradi katerih je poplavilo dele Splita. Močne padavine so zajele tudi območje Kaštela in Trogirja, kjer je v eni uri padlo do 20 litrov dežja na kvadratni meter, medtem ko je v Splitu padlo več kot sto litrov dežja na kvadratni meter, poroča portal Dalmacijadanas.hr.