Britanski BBC na svoji spletni strani danes že objavlja vrsto podrobnosti, ki jih par razkriva v seriji. Na samem začetku je sicer objavljena izjava, da so člani kraljeve družine zavrnili komentarje.

Kot navaja BBC, Harry v seriji med drugim trdi, da je njegova dolžnost razkriti »izkoriščanje in korupcijo« v medijih. Pravi tudi, da so se člani kraljeve družine spraševali, zakaj bi morala biti Meghan posebej zaščitena pred medijskim poročanjem, on pa jim je odgovoril, da je razlika v »rasnem elementu«.

Harry se v seriji tudi spominja svoje matere, princese Diane, ter Meghan primerja z njo. Omenja še, da je Meghan najprej žrtvovala vse, da bi se mu pridružila v njegovem svetu, pozneje pa je enako storil on, da bi se pridružil njenemu svetu v ZDA. Meghan med drugim v seriji opisuje svoje prvo srečanje z valižansko princeso Kate.

Princ Harry, najmlajši sin britanskega kralja Karla III., in njegova soproga, ameriška igralka Meghan Markle, sta se leta 2020 odločila, da se bosta oddaljila od kraljeve družine in se preselila v ZDA, kjer sedaj živita s triletnim sinom Archiejem in enoletno hčerko Lilibet.

V šokantnem intervjuju marca lani z Oprah Winfrey je par kraljevo družino obtožil rasizma in neobčutljivosti. Meghan je povedala, da je zaradi tega razmišljala celo o samomoru.

Netflixova serija velja za nov napad na kraljevo družino in je bila v britanskem rumenem tisku že pred oddajanjem tarča ostrih kritik. Naslednji trije deli serije bodo po napovedih dostopni 15. decembra.

Harry in Meghan naj bi s serijo, v kateri sta bila soproducenta, povedala svojo stran zgodbe. Netflix je sicer tarča kritik, da je v napovednikih uporabil zavajajoče posnetke in fotografije, da bi prikazal, kako par preganjajo mediji.