»Spremenila se je ena stvar, in sicer da je Rusija prenehala groziti z uporabo jedrskega orožja,« je v intervjuju dejal Scholz.

Njegova izjava prihaja po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin v nagovoru na letnem zasedanju kremeljskega sveta za človekove pravice v sredo dejal, da bo Rusija jedrsko orožje uporabila le v primeru, da bo napadena.

Na vprašanje o spornih izjavah francoskega predsednika Emmanuela Macrona glede zagotavljanja varnostnih jamstev Moskvi je Scholz medtem vztrajal, da bi morala biti prednostna naloga Rusije, da nemudoma konča vojno in umakne svoje vojake iz Ukrajine, poroča nemški Deutsche Welle.

»Res je, da potem sledi naslednje vprašanje, kako lahko dosežemo varnost za Evropo. Seveda smo se z Rusijo pripravljeni pogovarjati o nadzoru orožja v Evropi. To smo ponudili že pred vojno in naše stališče se ni spremenilo,« je dodal.

Pri tem je poudaril, da si Nemčija v naslednjih petih letih želi razviti protiraketni obrambni ščit. »Trenutno se vlada pogovarja s proizvajalci različnih sistemov protizračne obrambe, da bi se pripravila na konkretne odločitve,« je pojasnil.

Ponovil je tudi, da bo njegova vlada povečala obrambne izdatke na dva odstotka BDP, kar bo vključevalo tudi širitev zračne obrambe s t. i. nebeškim ščitom skupaj z drugimi članicami zveze Nato.

Nemčija in več kot ducat partneric si namreč prizadevajo za skupno nabavo sistemov zračne obrambe, ki bodo zavezniško ozemlje varovali pred raketami. Med obravnavanimi možnostmi so izraelski sistemi protizračne obrambe Arrow 3, ameriški patriot in nemški Iris-T.