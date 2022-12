Po napovedanem odstopu Tatjane Bobnar z mesta notranje ministrice je svojo plat zgodbe torej predstavil začasni direktor policije mag. Boštjan Lindav.

Lindav v omenjenem poročilu opozori na vlogo nekdanjega policista Miloša Njegoslava Milovića (njegovo ime je v poročilu anonimizirano), ki je, kot lahko razberemo, neposredno koordiniral vzpostavitev službe za varovanje predsednika vlade, čeprav formalno ni imel nikakršne vloge. Namige, da naj Lindav še enkrat premisli o novi vladni službi, je prejel tudi od vodje te službe Roberta Kešperta.

Lindav v poročilu zapiše, da se okrnjenost neodvisnosti policije in vpliv na njeno delo v praksi kaže »predvsem pri zahtevah po kadrovanju določenih oseb na položaje, njihovi razrešitvi z določenih položajev in kadrovanja mimo ustaljenih pravil, brez vednosti predstojnika«. Kot posebej neodgovorno ravnanje z veliko mero nezaupanja v strokovnost policije in njeno avtonomnost pa Lindav navede, »da je na več sestankih med dvema državnima organoma, ki so bili sklicani z namenom izpolnitve uredbe vlade, s katero je bilo varovanje predsednika vlade prepuščeno SVPV (nov organ v generalnem sekretariatu vlade, op. p), sodeloval človek, ki v nobenem od navedenih organov ni zaposlen«. Lindav še doda, da ga je ravno ta človek (Miloš Njegoslav Milović) obvestil o izbiri vodje SVPV, čeprav ni imel nobene formalne vloge v generalnem sekretariatu vlade. »Ne kot človek, še manj pa kot v. d. generalnega direktorja policije ne morem sprejeti tudi dejstva, da bo vodja SVPV kot sredstvo pritiska name uporabljal grožnje z obveščanjem predsednika vlade,« zapiše Lindav.

Generalni direktor policije kot zadnjo obliko pritiska navede dva klica vodje kabineta predsednika vlade Petre Škofic (6. decembra), da se želi predsednik vlade z njim sestati 7. decembra. Lindav ji je odgovoril, da se bo sestanka udeležil le v družbi ministrice za notranje zadeve, na vztrajanje, da bo Golob Lindavu zastavil le par vprašanj, »pa sem ji poskušal pojasniti, da takšno vabilo na razgovor ni običajno, niti primerno z vidika integritete obeh funkcij – tako predsednika vlade kot generalnega direktorja policije«.

Celotno poročilo Boštjana Lindava si lahko preberete tukaj.