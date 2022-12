Kot pričakovano, naj bi ministri za notranje zadeve Evropske unije na današnjem zasedanjupotrdili vstop Hrvaške v schengensko območje. Tako naj bi padla še zadnja ovira, da Hrvaška 1. januarjem 2023 postane 27 članica schengna, v katerega so doslej poleg 22 članic EU vključene še štiri države izven EU območja: Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica.

Mejni nadzor na notranjih kopenskih mejah Hrvaške s članicami schengna, tudi na meji s Slovenijo, bo po odobrenem pristopu Hrvaške v schengen opuščen 1. januarja 2023. Slovenija bo k zapisniku zasedanja po napovedih vložila tudi enostransko izjavo o vztrajanju za uresničitev arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško.

O kandidaturi Hrvaške bodo ministri glasovali ločeno od kandidatur Bolgarije in Romunije, ki si tudi na tokratnem zasedanju obetata, da bi vendarle bili sprejeti v schengen. Toda za njuno pridružitev v schengen med članicami ne obstaja soglasna podpora, čeprav evropska komisija vztraja, da poleg Hrvaške tudi ti dve državi izpolnjujeta vse pogoje za vstop v schengen. Avstrija nasprotuje članstvu obeh, Nizozemska pa zgolj Bolgarije. Avstrija želi, da državi okrepita nadzor na svojih zunanjih mejah, kancler Karl Nehammer pa razmišlja, da bi o njunem članstvu v schengnu odločali šele jeseni leta 2023.

Bolgarija in Romunija nista opustili upanja

Margartis Schinas, evropski komisar za evropski način življenja je ob prihodu na zasedanje ponovil, da so vse tri države tehnično pripravljene za pridružitev k schengnu: »Opravile so več, kot smo od njih zahtevali in so pripravljene.« Schinas je dejal, da obstajajo še določeni politični zadržki, ki pa jih je poskušal razbliniti z ugotovitvijo, da so članice s širitvijo schengna močnejše ne pa šibkejše. »Širitev Schengna pomeni več in ne manj nadzorov,« je dodal.

Tik pred glasovanjem so članice EU k podpori vsem trem kandidatkam za članstvo v EU pozvali tudi štiri največje politične skupine v evropskem parlamentu (Evropska ljudska stranka, S&D, Prenovimo Evropo in Zeleni).

Češki notranji minister Vit Rakušan, katerega država trenutno predseduje Svetu EU, je bil prepričan, da bo Hrvaška dobila zeleno luč za vstop v schengen. »To je velik uspeh našega predsedstva, toda danes potrebujemo tudi odločitev glede Bolgarije in Romunije,« je menil Rakušan.

Podobno je menila tudi Ylva Johansson, evropska komisarka za notranje zadeve. Pričakuje, da bo danes potekalo dinamično zasedanjo. »Pričakujem, da bo Hrvaška dobila polno podporo in bomo odločitev uspeli doseči tudi za Bolgarijo in Romunijo,« je dejala ob prihodu na zasedanje notranjih ministrov.

Nemška notranja ministrica Nancy Fraeser je dejala, da bo na zasedanju zagovarjala pridružitev vseh treh držav k schengnu.