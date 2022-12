Najboljši trije posamezniki ekipe iz vetrovnega mesta so bili DeMar DeRozan, Nikola Vučević in Zach LaVine. Prvi je dosegel 27 točk, drugi 25 točk in 11 skokov, tretji pa tudi 25 točk. Pri gostih, kjer je manjkal Bradley Beal, je z 28 točkami prednjačil nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu, Latvijec Kristaps Porzingis.

Ta je 4,5 sekunde pred koncem zabil in svojo ekipo približal na 111:113, toda nato je LaVine zadel oba prosta meta in poskrbel, da je zmaga ostala doma.

Med dosežki večera velja omeniti trojni dvojček Jaja Moranta. Mladi, 23-letni zvezdnik je s 26 točkami, 13 skoki in 11 asistencami ekipi Memphis Grizzlies pomagal do zmage nad Oklahomo City Thunder s 123:102. Za Moranta je bil to drugi trojni dvojček sezone in sedmi v karieri, s čimer se je v tem pogledu prebil na prvo mesto franšize.

Najboljša ekipa lige Boston Celtics, finalist prejšnje sezone, je v gosteh gladko odpravila Phoenix Suns s 125:98 ter tako še izboljšala razmerje zmag in porazov. Zdaj je pri 21-5, medtem ko so sonca pri 16-9. Glavna akterja zmage sta bila Jaylen Brown in Jayson Tatum, ki sta prispevala po 25 točk.

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je dosegel 35 točk, Jrue Holliday pa 31 ob zmagi Milwaukee Bucks proti Sacramento Kings s 126:113. Z 18 zmagami in šestimi porazi je Milwaukee druga najboljša ekipa lige.

Kyrie Irving in Kevin Durant sta bila s 33 oziroma 29 točkami najboljša igralca Brooklyn Nets ob zmagi proti Charlotte Hornets s 122:116, Utah Jazz pa je s 124:123 premagal Golden State Warriors, pri čemer je odločilni koš 1,4 sekunde pred koncem dosegel Simone Fontecchio (18 točk s klopi). Prvi strelec obračuna je bil košarkar poražene ekipe Jordan Poole s 36 točkami, a prav on je s slabo podajo omogočil zmagoviti koš Italijana.

Peto zaporedno zmago so dosegli New Orleans Pelicans, ki so ugnali Detroit Pistons s 104:98. Zion Williamson je k zmagi prispeval 29 točk in 10 skokov. D'Angelo Russell z 28 točkami ter Rudy Gobert s 16 točkami in 21 skoki sta pomagala Minnesoti Timberwolves do slavja proti Indiani Pacers s 121:115.

Pascal Siakam in Fred VanVleet pa sta s po 25 točkami pripomogla k zmagi Toronto Raptors proti Los Angeles Lakers s 126:113. Pri gostih ni bilo bolnega Anthonyja Davisa ter LeBrona Jamesa zaradi težav z gležnjem.

Druga losangeleška zasedba Clippers je po podaljšku izgubila na Floridi proti Orlando Magic s 111:116. Pri domačih je Paolo Banchero zadel šest od sedmih prostih metov v podaljšku ter končal pri 23 točkah.

Dobro tekmo ima za sabo tudi Julius Randle, ki je k zmagi New York Knicks proti Atlanti prispeval 34 točk in 17 skokov.

V noči na petek bo Vlatko Čančar z Denver Nuggets gostoval pri Portland Trail Blazers.