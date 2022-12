Na zadnji oktobrski dan je na farmi krav v Sadilovcu na Hrvaškem umrl 54-letni Mehur Handanović, sicer iz vasi Vikići v Bosni in Hercegovini. Lokalni zdravnik, ki je na mizo dobil njegovo truplo, je potrdil naravno smrt. A se je zmotil. Družina, v prvi vrsti pokojnikova štirinajstletna hči, je vztrajno zahtevala obdukcijo, ki so jo opravili v bolnišnici v Bihaću. Rezultati obdukcije so presenetili prav vse – v Handanovićem srcu so namreč našli naboj. Izkazalo se je, da je bil s puško ustreljen od zadaj.

Policija v Karlovcu je po prejemu rezultata obdukcije podala kazensko prijavo zoper neznanega storilca, in sicer zaradi umora, poroča Dnevni avaz. Ali imajo kakšne sledi ali osumljence, za zdaj ni znano, zatrdili pa so, da izvajajo vse potrebne ukrepe in dejanja za ugotovitev in razrešitev vseh okoliščin dogodka. Storilcu grozi od tri do petnajst let zapora. Preiskava in lov na morilca bosta zaradi časovne distance od smrti žrtve otežena, najverjetneje pa bodo z notranjim nadzorom v zdravstveni instituciji ugotavljali še, kako je lahko zdravnik spregledal strelno rano.

Mehur Handanović se je bolj ali manj vsak dan zadnjih štirinajst let zjutraj odpravil čez hrvaško mejo na farmo krav molznic Pro Milk v Sadilovcu, popoldne pa se je vračal domov. Bil je družinski človek, miren, ni se spuščal v konflikte, ni se rad prepiral. Tistega usodnega dne se je njegovi ženi Behiri podrl svet. Okoli desete ure zjutraj so jo klicali, da je njenemu možu postalo slabo in da mu ni bilo več pomoči. Za hrvaški Jutarnji list je povedala, kako krčevito in nepopustljivo se je njuna najstniška hči borila za obdukcijo, da bi tako izvedela, od česa je umrl njen oče. In samo zato si je njegovo truplo pobliže ogledal še lokalni strokovnjak.