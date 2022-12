V Evropski uniji naj bi potniki mobilni telefon lahko kmalu brezskrbno uporabljali tudi med potovanjem z letalom. Evropska komisija je namreč presodila, da lahko letalske družbe tudi na letalu zagotovijo tehnologijo 5G in druga počasnejša omrežja za prenos podatkov. To pomeni, da potnikom mobilnih telefonov med poletom ne bo več treba preklapljati na letalski način (airplane mode), čeprav še ni povsem jasno, kako bo zadeva izpeljana. Rok, do katerega morajo države članice omogočiti frekvenčne pasove 5G za letala, je 30. junij 2023. To pomeni, da bodo lahko potniki med poletom nemoteno uporabljali svoj telefon, z njimi opravljali klice, pošiljali in prejemali sporočila, brskali po spletu ter pretakali glasbene in video vsebine.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je sporočil, da je cilj te odločitve zagotoviti inovativne storitve za ljudi in spodbuditi rast evropskih podjetij. »Nebo ni več meja, ko gre za možnosti, ki jih ponuja superhitra visokozmogljiva povezljivost,« je še dejal Breton. Evropska komisija je že leta 2008 rezervirala določene frekvenčne pasove za letala, da je med samim letom omogočila dostop do interneta za nekatere storitve. Toda te povezave so bile zelo počasne. Novi sistem bo omogočil hitrejši prenos podatkov. Ta lahko pri tehnologiji 5G po navedbah predstavnikov mobilnega omrežja EE doseže tudi hitrost več kot 100 megabitov na sekundo, kar na primer zadostuje, da se celovečerni film naloži v nekaj minutah.

Tveganje motenj je zelo majhno

Dai Whittingham, izvršni direktor britanskega odbora za varnost letenja, je za BBC izjavil, da je bila uporaba letalskega načina v preteklosti pomembna zaradi pomanjkanja znanja o vplivu mobilnih naprav na delovanje letal. »Prisotne so bile predvsem bojazni, da utegnejo vplivati na sisteme samodejnega krmiljenja letala,« je dodal Whittingham. »Toda izkušnje so pokazale, da je tveganje motenj zelo majhno. Kljub temu so potnikom priporočali, da med letom preklopijo na letalski način.«

Mnoge skrbi, da lahko tudi frekvenčni pasovi 5G vplivajo na delovanje letal in so lahko celo krivi za napačno izmerjene nadmorske višine. Toda Whittingham pravi, da to v Veliki Britaniji in EU ne bi smelo povzročati težav. »Možnosti za motnje je veliko manj. Za 5G imamo rezervirano drugo skupino frekvenčnih pasov, prenos podatkov pa se v Evropi izvaja ob manjši porabi električne energije kot v ZDA. Ljudje, ki pogosto potujejo, zahtevajo omrežje 5G. Regulatorji jim bodo poskušali ustreči, vendar morajo pred tem poskrbeti, da bo to zanje varno.«

Glenn Bradley, vodja oddelka za letalske dejavnosti pri britanski upravi za civilno letalstvo, ki je pristojna za varnost letal v Veliki Britaniji, je povedal, da je na letalih britanskih letalskih družb med poletom prepovedano telefonirati, razen če je letalo opremljeno z ustreznim sistemom za nadzor nad mobilnimi telefoni. »Vemo, da bo tehnologija 5G na letalih delovala v višjih frekvenčnih pasovih in zato ne bo motila delovanja sistemov letala,« je še pojasnil Bradley. »Pripravljeni smo tesno sodelovati z letalsko industrijo in ji pomagati pri uvajanju te inovacije.«