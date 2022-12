So pa zato razni »svetniki« in svetovalci v tem tednu uspešno prepričali predsednika vlade Roberta Goloba, da je prisilil zelo priljubljeno notranjo ministrico Tatjano Bobnar k odstopu. Kar je seveda logično: zakaj bi revolucija žrla nepriljubljene tuje otroke – grahe, urbanije etc. – na neki odtujeni RTV, bolje in lažje pa tudi hitreje je pospraviti prvoborce v svoji neposredni bližini, kajne. Samo odpreš kuverto, pa Tatjance ni več. Z urbanijami pa se je treba bosti. Pa kdo se bo s tem ukvarjal, komu se pa to da?