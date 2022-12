Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2023 v Malmöju po porazu proti Romuniji dosegla prvo zmago. Včeraj je bila v Hrastniku po zgolj slabi uri in pol s 3:0 boljša od Ukrajine. Zmage za Slovenijo so po vrsti dosegli Deni Kožul, Darko Jorgić in Peter Hribar. Danes ob 17. uri se bosta tekmeca v Hrastniku pomerila še enkrat, v primeru zmage pa si bo Slovenija že zagotovila vstopnico za evrop- sko prvenstvo.

Domače mesto Darka Jorgića je prvič gostilo člansko tekmo, odkar se je Hrastničan prebil v svetovni vrh. Deseti igralec sveta je doživel lep in množičen sprejem, gledalci pa so prišli v športno dvorano po prižigu lučk. Dvoboj se je začel z minuto molka v spomin na legendarnega namiznoteniškega igralca, trenerja in delavca Vilija Ojsterška, očeta obeh članskih selektoric Andreje Ojsteršek Urh in Vesne Ojsteršek, ki je prejšnji teden umrl v 86. letu starosti. Tekmo si je ogledal tudi častni občan Hrastnika, član hrama slovenskih športnih junakov in trofejni namiznoteniški igralec preteklosti Edvard Vecko, prvič pa je bil na reprezentančni akciji prisoten tudi novi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Alexander Igor Dreu.

Od zadnje reprezentančne akcije pred mesecem dni v Črnomlju, kjer je Darko Jorgić presenetljivo izgubil posamični dvoboj, je za Hrastničanom izjemen niz zmag. V nemški ligi je po sedmih krogih še neporažen, njegov Saarbücken pa v nedeljo čaka gostovanje pri vodilni Borussii Düsseldorf. V ligi prvakov se je Jorgićev klub prebil v polfinale, kamor so se prvič v zgodovini uvrstili vsi štirje nemški klubi. Hkrati pa je Jorgić s Tibharjevim klubom podaljšal pogodbo še za dve leti. Včeraj najboljšemu slovenskemu igralcu proti mlademu tekmecu Zavadi igra v prvih dveh nizih ni stekla, v tretjem pa je pokazal, kako močne in neubranljive so lahko njegove žogice. Deni Kožul je svoje delo opravil rutinirano, Peter Hribar pa je sicer edini izgubil niz, a si prislužil največje pohvale selektorice Andreje Ojsteršek Urh, saj je gladko ugnal najboljšega ukrajinskega igralca Limonova.

»Igrati pred polno dvorano, ki navija za domačo reprezentanco, je nekaj posebnega. Moje otroške želje so bile, da bom nekoč igral v takšnem vzdušju. Zato sem še toliko bolj vesel, da sem premagal tekmeca in v državnem dresu pokazal zelo dobro igro. Dosegli smo pomembno zmago v boju za nastop na evropskem prvenstvu. Naredil bom vse, da takšno igro pokažem tudi danes,« je bil ponosen Peter Hribar, ki si služi kruh v drugi ekipi Saarbrückna, kjer je zbral štiri zmage in šest porazov, a je zadnjima dvema tekmecema zaradi poškodbe dvoboj predal.

Slovenija – Ukrajina 3:0; Kožul – Tretjak 3:0 (2, 7, 6), Jorgić – Zavada 3:0 (8, 13, 2), Hribar – Limonov 3:1 (6, -6, 3,).