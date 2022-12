Svetovno prvenstvo v nogometu, 22. v zgodovini, s pravim presenečenjem do osmine finala ni postreglo. Zdelo se je, da ga tudi v prvem krogu izločilnih bojev ne bo. A nato je prišla predzadnja tekma in herojska predstava Maroka proti Španiji. Afriški predstavnik je bil zanjo na koncu nagrajen pri izvajanju enajstmetrovk, saj sta se redni del in podaljšek končala brez golov. Navijači Maroka po vsem svetu so padli v delirij, nogometaši pa obljubljajo, da s tem njihova zgodba v Katarju še ni zaključena. V četrtfinalu jih zdaj čaka Portugalska.

Kaj zgodovinski preboj v četrtfinale na mundialu pomeni Maročanom, je težko opisati z besedami. Ko sta po tekmi pred sedmo silo stopila selektor Walid Regragui in vratar Yassine »Bono« Bounou, je eden izmed maroških novinarjev vzel mikrofon, a vprašanja ni postavil. »Želim se vama samo zahvaliti,« je povedal s tresočim glasom in solzami, ki so mu polzele po licih. Po dolgem in čustvenem govoru, ki je sledil, je prejel aplavz vseh prisotnih novinarjev. Maroko je moštvo, na katerega so lahko navijači resnično ponosni. Odlično so igrali že v skupinskem delu, kjer so v skupini F po remiju s Hrvaško ter zmagah proti Belgiji in Kanadi osvojili prvo mesto. Po skupno šestih odigranih urah in pol vratarja Bona na tem mundialu ni premagal še nihče. Niti Španci pri streljanju enajstmetrovk. Edini, ki je žogo poslal za njegov hrbet, je bil soigralec Nayef Aguerd, ki je dosegel avtogol pri zmagi proti Kanadi z 2:1.

Odločilni gol z bele točke je dosegel zvezdnik PSG Achraf Hakimi, ki je bil rojen v Madridu v Španiji, kjer po zadnjih podatkih živi kar okoli 800.000 Maročanov. Ob njem je še 13 reprezentantov te afriške države rojenih zunaj njenih meja. A kot pravijo, zaradi tega s še večjim ponosom igrajo za domovino. Španija je imela žogo v posesti kar 76 odstotkov časa in kar tisoč uspešnih podaj. A kljub temu se v nobenem trenutku ni zdelo, da bi bil Maroko v podrejenem položaju. Hakimi in Hakim Ziyech (Chelsea) sta upravičila vlogi vodij in igralcev, ki prihajata iz velikih klubov. Sofyan Amrabat je bil povsod. A igralec, ki je selektorja Španije Luisa Enriqueja najbolj navdušil, je bil Azzedine Ounahi. »Navdušen sem na predstavo številke osem. Resnično se opravičujem, a sem pozabil njegovo ime. Moj bog, le od kod se je vzel ta fant. Igral je izjemno in resnično presenetil. Bil je edini, za katerega nismo predvideli, da lahko odigra na taki ravni.« Maroko je šele četrta afriška država, ki se ji je uspelo prebiti v četrtfinale svetovnega prvenstva, in prva po Gani leta 2010. V Katarju imajo izjemno bučno podporo navijačev, ki so se jim na tekmi proti Španiji pridružili še tisti iz Kameruna, Gane, Senegala in Tunizije.

Selektor Walid Regragui, ki je sicer rojen v Franciji in je reprezentanco prevzel avgusta, je tisti, ki se je boril za večjo vključenost igralcev, rojenih zunaj Maroka. »Pred svetovnim prvenstvom smo imeli s tem težave. Novinarji so pisali, da bi morali na mundial le z igralci, rojenimi v Maroku. Zdaj smo dokazali, da je vsak Maročan Maročan. Ko pride do dresa z državnim grbom, je vsak zanj pripravljen umreti na igrišču. In verjemite mi, da z doseženim še niso zadovoljni.«