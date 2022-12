Koper je po šestih tekmah brez zmage (pet remijev in poraz) znova prišel celo do visoke zmage, ki pa je bila v primorskem derbiju lahka, saj imel Tabor veliko lukenj v obrambi. Kraševci so zadeli dve vratnici in pri zaostanku 0:3 zastreljali enajstmetrovko (Ndzengue). Celje je v Domžalah premoč in boljšo igro kronalo z vodstvom po uri igre z golom Bajdeta. Domžalski odgovor je bil bliskovit, saj so s spretnim Kovačevićem izenačili že po dveh minutah. Ko je kazalo na remi, je po podaji Jakupovića iz prostega strela z glavo s treh metrov gol dosegel kapetan Domžal Matej Podlogar v 94. minuti. Celjani so po zadetku ostali še brez izkušenega Popovića, ki je zaradi ugovarjanja prejel drugi rumeni karton.

​Riera: Po vsakem premoru pridejo slabe tekme

Devetnajsti krog bosta z derbijem danes ob 17.30 v Stožicah sklenili Olimpija in Mura. Ljubljančani so po osmih zmagah na domačem igrišču proti Celju prvič ostali brez polnega izkupička, saj se je tekma končala brez golov. »Celjani trdijo, da so bili boljši od nas, a statistični podatki o tekmi tega ne potrjujejo. Dan pred našo je bila tekma Koper – Mura in zdelo se mi je, da gledam prijateljsko tekmo. Tekme štirih ekip z vrha lige so se v minulem krogu končale 0:0 in brez velikih priložnosti. Po vsakem premoru pridejo slabe tekme. Če treniraš, a veš, da še nekaj časa ne bo tekme, boš težko delal s polno močjo. Na treningih ni bilo prave intenzivnosti. V dveh tednih in pol smo malo padli, kar je normalno. To se je zgodilo tudi Kopru in Muri,« je trener Olimpije Albert Riera videl razloge za slabšo predstavo vodilne ekipe lige.

Olimpija je v letošnji sezoni Muro premagala dvakrat. V Stožicah z 2:0, v Fazaneriji s 3:2, potem ko je zaostajala 0:2. »Na obeh tekmah smo imeli kontrolo. Nisem mogel verjeti, da smo v Murski Soboti iz dveh strelov prejeli dva gola iz protinapadov. Potem smo odigrali odlično tekmo v sistemu z le tremi branilci. Za vsako tekmo nimamo le enega načrta, ampak več. Tekmeci proti nam spreminjajo svojo taktično postavitev. Vsak nas želi premagati, vsi so proti Olimpiji super motivirani, kar je dobro za nas, saj moramo tudi mi dvigniti raven igre in napredujemo v razvoju. Ekipe proti nam običajno odigrajo najboljšo tekmo sezone,« je bil jasen Riera. V ekipo se vrača kapetan Timi Max Elšnik, ki je normalno treniral po poškodbi, manjkal pa bo Almedin Ziljkić. »Imamo 17 igralcev in vsi konkurirajo za začetno enajsterico. Če manjka že eden, trpimo. Imamo kakovost, nimamo pa kvantitete,« je končal Riera, ki je napovedal rotacije za zadnji dve tekmi z Muro in Taborom v nedeljo, saj bo imela ekipa malo časa za regeneracijo.

​Čontala: Prišel je dan za prvo zmago v Stožicah

»Obe dosedanji tekmi z Muro sta bili trdi in zahtevni. Mura, ki ima veliko kakovostnih igralcev, na vsaki tekmi proti nam pokaže še 10, 20 odstotkov več kot na ostalih. V Stožicah bo zelo motivirana, da nas ujame na lestvici. Pokazati bomo morali maksimum, a igramo v Stožicah in želimo povečati točkovno prednost. Če bomo igrali tako, kot znamo, bomo zmagali. Upam, da bo tekma kakovostnejša kot proti Celju in bodo gledalci uživali,« je dodal srednji branilec Olimpije Goran Milović. »Z Olimpijo imamo še nekaj neporavnanih računov, saj smo si na prvih dveh tekmah zaslužili več. Prišel je dan za prvo zmago Mure v Stožicah,« je bil kratek trener Mure Damir Čontala. Mura na devetih gostovanjih v Stožicah še ni zmagala (štirje remiji in pet porazov).

Vrstni red: Olimpija (-1) 44, Koper 32, Celje 31, Maribor 30 in Mura (-1) po 30, Domžale 28, Bravo 22, Gorica in Radomlje po 13, Tabor 12.

Koper – Tabor 5:1 (2:0) Strelci: 1:0 Jašaragić (5), 2:0 Kambič (33), 3:0 Jašaragić (52), 4:0 Edomwonyi (70), 5:0 Vancaš Požeg (81), 5:1 Briški (91). Stadion Bonifika, gledalcev 200, sodnik: Matoša (Ljubljana), rumena kartona: Mittendorfer, Edomwonyi. Koper: Golubović, Šimčak, Novoselec (od 65. Rajčević), Mittendorfer, Kambič (od 83. Stanojević), Jašaragić, Ousji (od 75. Krajinović), Correia (od 83. Benedičič), Požeg Vancaš, Kotnik (od 75. Silajdžić), Edomwonyi, trener: Zeljković. Tabor: Koprivec, Letaj, Al. Zeljković, Kaleba, Ovsenek (od 64. Iscaye), Briški, Korošec (od 64. Ad. Zeljković), Hameed, Kljun (od 46. Khali), Stanković (od 64. Mahne Vatovec), Ndzengue (od 80. El Afghani), trener: Kosić. Igralec tekme: Anis Jašaragić (Koper). Streli v okvir gola: 9:5, streli mimo gola: 6:5, blokirani streli: 2:1, prosti streli: 4:6, koti: 8:1, nedovoljeni položaji: 0:0, obrambe vratarjev: 4:4, prekrški: 7:4, število vseh napadov: 108:88, število nevarnih napadov: 62:33, posest žoge (v odstotkih): 59:41.