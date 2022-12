Golob bo odprl prvo kuverto

Pred manj kot mesecem dni, 14. novembra, je predsednik vlade Robert Golob v podporo Tatjani Bobnar prišel v državni zbor, kjer so poslanci obravnavali interpelacijo notranje ministrice. Sedel je skoraj neposredno za govorniškim pultom in začudeno zmajeval z glavo ter delal grimase ob neumnostih, ki jih je trosil glavni pobudnik interpelacije Branko Grims iz SDS. Poslanci stranke Gibanje Svoboda so ministrici nato dobesedno peli hvalospeve.