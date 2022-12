Komisija za ustavno prihodnost Walesa, ki jo je vlada v Cardiffu ustanovila lani, v svojem vmesnem poročilu ugotavlja, da način upravljanja Walesa v okviru Združenega kraljestva ni vzdržen in je poln problemov. Komisija je zato določila tri realno mogoče opcije za prihodnost, med katerimi je prvič uradno tudi neodvisnost.

Komisija je nastala lani na podlagi sporazuma o sodelovanju med laburistično stranko, ki je v Walesu na oblasti že več kot 23 let, in nacionalistično stranko Plaid Cymru. Ta je pogonska sila teženj po neodvisnosti, tako kot sta na Škotskem SNP (Škotska nacionalna stranka) in na Severnem Irskem Sinn Fein. Kot politična sila pa daleč zaostaja za njima.

Decentralizacija, federacija ali neodvisnost

Sedanja ureditev Walesa v Združenem kraljestvu temelji na tako imenovani devoluciji (decentralizaciji oblasti), ki je konec devetdesetih let Škotski, Walesu in Severni Irski prinesla več avtonomije. Komisija ugotavlja velike probleme takšne ureditve, največja pa sta neravnovesje v pristojnostih med vlado Velike Britanije in vlado Walesa ter »krhkost njunih odnosov«.

Prva od treh možnosti za prihodnost, o katerih govori poročilo komisije, je »utrjevanje devolucije«, kar bi Wales zaščitilo pred »enostranskimi spremembami«, ki jih sprejema vlada v Londonu. S to možnostjo bi tudi zahtevali povečanje pristojnosti Walesa, denimo v policiji in pravosodju.

Druga možnost je »federalna ureditev«, ki bi vključevala spremembo odnosov med britansko vlado in Walesom, Škotsko in Severno Irsko, ti bi bili tudi določeni s pisno ustavo (Britanija je nima, ustavo predstavlja zbir vseh zakonov). Jasno bi morali določiti, katere odločitve britanske vlade veljajo samo za Anglijo (ki nima svoje vlade, lahko pa bi jo ustanovili), katere pa za vse Združeno kraljestvo.

Tretja možnost pa je neodvisnost, po kateri bi Wales postal suverena država.

Komisija, v kateri so različni strokovnjaki, poročilo sestavlja tudi na podlagi pogovorov z Valižani in različnimi deležniki. Končno poročilo z razdelanimi opcijami bo objavljeno prihodnje leto, nobene pa naj ne bi priporočili.

Koliko za neodvisnost?

Vodja stranke Plaid Cymru Adam Price je ocenil, da pomena vključitve neodvisnosti med možnosti za prihodnost ni mogoče preceniti. Po najnovejši spletni raziskavi, v kateri je sodelovalo več kot 2000 Valižanov, je prvič večina, 55 odstotkov sodelujočih, podprla neodvisnost. Izid najverjetneje ne zrcali prave slike, saj Plaid Cymru in drugi zagovorniki neodvisnosti privržence spodbujajo k sodelovanju v teh raziskavah. A to ne spreminja bistva: neodvisnost Walesa je odslej tudi uradno ena od opcij za prihodnost.