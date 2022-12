Kako se je HSE znašel na robu propada

Dramatični dogodki na energetskem trgu so letos močno vplivali na poslovanje elektroenergetskih družb v Evropi. A medtem ko bi slovenska energetska skupina brez polmilijardne državne injekcije shirala, je morala avstrijska le popraviti napoved pričakovanega dobička. Kaj so v HSE naredili narobe in kdo je za to odgovoren?