Pobuda za razrešitev direktorja RTVS že na mizi

Programski svetniki RTV Slovenija se pripravljajo na razpravo in glasovanje o razrešitvi generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. To naj bi se zgodilo še pred uveljavitvijo spremembe zakona, s katero bo njegov mandat tako ali tako zaključen. A zaenkrat ni jasno, ali bo Grah Whatmough lahko razrešen, saj je do nadaljnjega odsoten.