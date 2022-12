»Ne glede na to, ali bitka za Ukrajino nekomu vliva upanje ali strah, je Zelenski zganil svet na način, kot tega nismo videli že desetletja,« je v obrazložitvi zapisal odgovorni urednik revije Time Edward Felsenthal in dodal, da izbira osebnosti leta še nikoli ni bila tako jasna. »Od prve objave na instagramu 25. februarja, ki je pokazala, da sta njegov kabinet in civilna družba nedotaknjena in delujoča, do vsakodnevnih govorov v številnih institucijah – ukrajinski predsednik je bil povsod,« je zapisal Felsenthal. »Njegova informacijska ofenziva je spremenila geopolitični sistem in sprožila val dogajanja, ki je zajel ves svet,« je dodal.

Zelenski in ukrajinski duh sta dokaz, da je pogum lahko enako nalezljiv kot strah, navdih ljudem in narodom, da se združijo v obrambi svobode, ter opomin svetu o krhkosti demokracije in miru, je sporočila revija s sedežem v New Yorku. Ukrajinski predsednik si naziv osebnost leta 2022 deli z ukrajinskim duhom, ki ga po besedah Felsenthala poosebljajo nešteti posamezniki v državi in onstran meja, vključno z običajnimi ljudmi.

Revija Time osebnost leta izbira od leta 1927. Naziv podeljuje ljudem, ki so najbolj vplivali na svet, v dobrem ali slabem pogledu. Lani je bil za osebnost leta izbran prvi mož podjetij Tesla in SpaceX Elon Musk. Leta 2020 sta bila osebnosti leta takrat še novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris.