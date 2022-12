V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo 27. decembra gala koncert opernih arij, na katerem bosta kot solista nastopila sopranistka Emily Pogorelc in baritonist Jaka Mihelač. Sopranistka je mlada ameriška pevka slovenskih korenin, ki si v tujini že gradi uspešno pevsko kariero. Leta 2021 je bila nagrajenka tekmovanja Operalia v moskovskem Bolšoj teatru, leto prej je debitirala v Bavarski državni operi, kjer je trenutno tudi angažirana. Slovenski operni pevec se je po študiju solopetja na ljubljanski Akademiji za glasbo pred tremi leti pridružil solističnemu ansamblu berlinske Državne opere Unter den Linden in kot njen član sodeloval v številnih glasbenogledaliških produkcijah. Z njima na odru bo Simfonični orkester SNG Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča. »Vedno bolj prepoznavna operna solista bosta izvedla celo vrsto ikoničnih in brezčasnih melodij iz arij in duetov svetovne operne in operetne zakladnice,« pravijo v Cankarjevem domu.

Francoska prefinjenost

V Slovenski filharmoniji so že ta teden praznično, predvsem pa delovno razpoloženi, saj jih je ponovno obiskal ugledni švicarski dirigent Charles Dutioit, ob katerem orkester kar oživi. V okviru abonmajskega koncerta (SMS 3: Maestro) bodo jutri in pojutrišnjem v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma izvedli Mozartovo Simfonijo št. 39, Petruško Igorja Stravinskega (različico iz leta 1911) ter Ravelov Valček. Njihov drugi najpomembnejši dogodek v tem prazničnem času pa bo tradicionalni novoletni gala koncert na novega leta dan v isti dvorani, ki so ga naslovili Francoski poljub. Orkester bo vodil David Niemann, solistki pa bosta mezzosopranistka Fleur Barron ter pianistka Milanka Črešnik. »Novoletni koncert bo občinstvo razvajal s francoskim šarmom, prefinjenostjo, strastjo in ekstravaganco –- od romantičnega Georgesa Bizeta z odlomki iz morda najslavnejše opere Carmen prek izbora Pesmi poletnih noči Hectorja Berlioza pa vse do ognjevite glasbe Mauricea Ravela in priljubljenih francoskih šansonov Charlesa Aznavourja, Barbare ter Edith Piaf,« je izpostavil Matej Šarc, direktor SF in umetniški vodja orkestra.

Poklon tradiciji

Pred natanko 130 leti sta inženirja Jan Vladimír Hráský in Anton Hrubý zasnovala neorenesančno stavbo, v kateri danes domuje SNG Opera in balet Ljubljana, prvotno pa je bilo tam Deželno gledališče v Ljubljani. Tej obletnici so posvetili ves december, vrhunec pa bo Gala silvestrska noč na silvestrski večer. Dogodek se bo začel ob 19. uri, nadaljeval s slavnostnim klasičnim sporedom – odlomki iz oper, baletov in operet, zimzeleni Straussovi valčki in polke – ter s plesom na velikem odru ob kabaretu dramskega igralca in pevca Jureta Ivanušiča. Po polnoči pa bo čas za še bolj sproščen program, za katerega bo skrbel Ivanušič s svojo spremljevalno skupino Nordunk, pevko Sandro Feketija ter DJ Neyem. Pelo in plesalo se bo pod dirigentsko taktirko Johannesa Wildnerja, večer pa je umetniško zasnoval šef ljubljanskega baleta Renato Zanella.

V SNG Maribor v decembru pripravljajo dva božična koncerta zbora Opere SNG Maribor (20. in 21. decembra v mariborski stolnici), dva dni pozneje pa v domači hiši še gala božično-novoletni koncert, na katerem bodo s hišnim orkestrom pod taktirko Simona Krečiča nastopili domači solisti (Sabina Cvilak, Rebeka Lokar, Petya Ivanova, Andreja Zakonjšek Krt in drugi). Na sporedu bodo priljubljene arije.