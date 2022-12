Začetek gradnje novega dela Osnovne šole Loka

V Črnomlju so z odkritjem spominske table uradno začeli dolgo pričakovano gradnjo novega dela Osnovne šole Loka. Njen starejši del, ki ga je močno načel čas, dodatno pa ga je leta 2018 poškodovala toča, so že porušili in na njegovem mestu ulili temeljno betonsko ploščad za novogradnjo. Celotna naložba bo stala dobrih 12 milijonov evrov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zanjo prispevalo skoraj sedem milijonov evrov. Preostanek v znesku nekaj več kot pet milijonov evrov bo pokrila občina, je navedel črnomaljski župan Andrej Kavšek. Ker gre za trajnostno gradnjo, računajo tudi na morebitni denarni vložek Eko sklada, je dodal in opozoril, da gre za eno največjih naložb v osnovno šolstvo v Sloveniji v zadnjih 15 letih in za eno največjih naložb v občini Črnomelj v zadnjih desetletjih. Omenjena gradnja in druga dela naj bi vzeli približno poldrugo leto. Vsa dela naj bi končali julija 2024, je še povedal Kavšek.