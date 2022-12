Po zasilnem pristanku v Barceloni več potnikov poskušalo prebegniti na špansko ozemlje

Skoraj 30 potnikov je danes skušalo zbežati z letala, ki je zasilno pristalo na letališču španskega mesta Barcelona zaradi potnice, ki se je pretvarjala, da je noseča in da bo rodila. Varnostniki so prijeli 14 potnikov, ki so poskušali nezakonito vstopiti na špansko ozemlje, ostali pa so jim ušli.