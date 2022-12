Po tem, ko je že prej in še posebej zadnji dve leti in nekaj mesecev slepo zagovarjal politiko SDS in rušenje vseh standardov demokracije po uničevalskem tornadu vlade od 13. marca 2020 dalje in sprejemal drobtinice iz ukrepov vladajoče stranke in njenega hegemona v obliki nastavljanja strankarskih kadrov na dobro plačane službe po različnih področjih v državi (Dars itd), sumljive podpore društvom, kot je bilo društvo njegovega ministra Janeza Ciglerja Kralja, in še bi se dalo našteti, se je nenadoma dne 27. 11. 2022 zbudil in »spregledal« in pričel umovati o samorefleksiji in iskati način, da bi s stranko dosegel vsaj 15 % uspeha v uveljavljanju svoje stranke v našem prostoru, predvsem na osnovi izjav o bodočem nesodelovanju z Janšo. Tudi pri potrditvi pojma 15 % uspešnosti svoje stranke se ni mogel otresti patronata Janše, z izjavo katerega se je po inerciji popolnoma strinjal.

Po takih miselnih telovadbah me ne bi presenetilo, če bi potrdil tudi izjavo bivšega predsednika vlade na soočenju z novim predsednikom vlade Robertom Golobom na PopTV, ko je Janša vztrajal, da so z zbiranjem podpisov za sklic treh referendumov zbrali preko 150.000 glasov podpornikov za rušenje treh zakonov nove vlade. Predvidevam, da je ob takem pojmovanju seštevanja zbiranja podpisov in glasov analogno predvideval, da je na referendumih 27. novembra glasovalo za potrditev zakonov 1,279.588 državljanov. To pa je že številka, ob kateri se je po njegovem treba odločiti za samorefleksijo.

Na začetku razmišljanja sem napisal, da ne morem verjeti njegovim izjavam in da upam, da se bodo uresničile njegove samorefleksijske napovedi, vendarle moram za konec vseeno zapisati, da na osnovi izkušenj o zaklinjanju podobnih politikantov (predsednikov strank in poslancev strank) o nesodelovanju z Janšo in njegovo stranko ne verjamem, da se bo to tudi res zgodilo.

Mislim da se bo na osnovi svojih značajskih lastnosti pridružil komurkoli, samo da se bo lahko pojavil pred kamerami s parlamentarnim kladivcem v roki ali v umazani srajci in čelado tankista na oklepniku in govoričil o odprtosti za sodelovanje in spoštovanju volje državljanov.

* V slovarju tujk beseda minister pomeni v prvi vrsti služabnik, vladarjev pomočnik, beseda ministrant pa pomeni služeči, kar je Tonin zelo konkretno odslužil v času od 13. marca 2020 do 24. 4. 2022 in tudi še kasneje s podpisom pogodbe o nakupu oklepnikov dne 11. maja 2022, torej dobra dva tedna po prejeti nezaupnici volivcev! Toliko še o spoštovanju volje volivcev.

Janez Laibacher, Vrhnika