Georgi Gospodinov: Časovno zaklonišče (Beletrina)

Eden najbolj prevajanih sodobnih bolgarskih piscev Georgi Gospodinov je slovenskim bralcem najbolj znan po romanu Fizika žalosti. Povezovanje na prvi pogled nepovezanih fragmentov zgodb, ki se na koncu spojijo v celoto, je značilno tudi za njegovo najnovejše delo, v katerem skrivnostni terapevt na »Kliniki za preteklost« s poustvarjanjem časa, v katerem so se ljudje počutili najvarneje, pomaga bolnikom z izgubo spomina. Roman, ki ga označujejo za satiričnega, je prejel več mednarodnih nagrad.

Maša Kolanović: Spoštovani žužki in druge srhljive zgodbe (Goga)

V zbirki kratkih zgodb, za katero je pisateljica in raziskovalka na oddelku za novejšo hrvaško književnost Filozofske fakultete v Zagrebu Maša Kolanović prejela nagrado Evropske unije za književnost, nastopajo običajni karakterji z neobičajnimi lastnostmi. Njihov svet je, tako kot naš, potrošniško usmerjen in poln reklam, veleblagovnic ter tesnobe. A žužki se ne predajo – ob absurdnih, fantastičnih in tudi komičnih elementih se v zgodbah upirajo domnevnim samoumevnostim in prisiljenim vzorcem.

Bojan Krivokapić: Pot pod noge (KUD AAC Zrakogled)

»To je povsem običajna zgodba, zgodovina nekih nepomembnih ljudi, povprečnih ljudi, ki so, kot bi jih nikoli niti ne bilo,« na začetku romana, v katerem glas dobijo tisti, ki so preslišani, utišani in spregledani, zapiše vojvodinski pisatelj Bojan Krivokapić, za čigar pisanje je kljub težkim temam značilna vedrina. Roman o odraščanju v Jugoslaviji ob avtobiografskih komponentah med drugim sporoča, da sta molčanje in sprenevedanje naša sovražnika in da je treba govoriti, četudi je težko.

Monika Žagar: Diši po dosegljivem (Mladinska knjiga)

Generacijski roman, ki, odvisno od starosti bralca, zbuja spomine ali pa poučuje o času, ko so pralni stroj, televizor, avtomobil in telefon počasi postajali del vsakdanjika, na drugi strani meje pa so nastajali novi glasbeni žanri ter povsem drugačni, vznemirljivi filmi, je najnovejše delo pisateljice in doktorice skandinavskih študij Monike Žagar. Glavna junakinja Marjana s svojo zgodbo dokazuje, da sedemdeseta niso bila zgolj obdobje seksa, drog in rokenrola, temveč še marsičesa drugega.

Goran Duplančić: Vojna (Založba ZRC)

Avtobiografska zgodba doktorja fizike Gorana Duplančića, ki se je zgodnjega poletja leta 1991 znašel v kasarni Borisa Kidriča v Šentvidu pri Ljubljani na služenju vojaškega roka, ponuja pogled na slovensko osamosvojitveno vojno s perspektive tedaj 18-letnega Hrvata in njegovih tovarišev. Risoroman, ki v pretežno črno-beli tehniki izrisuje kaos tistih dni, prikazuje vojno, kakršna v resnici je: absurdna, polna protislovij, strahu, groze in nesmisla, v spremni besedi poudarja Tanja Petrović.