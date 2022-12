Do zadnje strani: Občinstvo je tam, da jih sovraži

Francoski pisatelj in scenarist Éric Vuillard se je v knjigi Žalost zemlje lotil ameriške nacionalne ikone Buffala Billa Codyja in ta esej, napisan v izvrstnem refleksivno dramatičnem slogu, nam odkriva, koliko laži in potvorb je potrebnih, da bi dobili en pošten mit o junaku. O slavnem Buffalu Billu, velikem junaku v totalni vojni zoper »rdečekožce«.