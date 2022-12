Konec novembra je francoska mornarica ob obali Sierre Leone na 21-metrski ladji odkrila in zasegla 4,6 tone kokaina. Plovilo je bilo na poti iz Brazilije v Evropo. Po navedbah evropskega policijskega urada Europol je bil tovor vreden več kot 150 milijonov evrov. Katera kriminalna organizacija stoji za tihotapljenjem, javnosti še niso razkrili. V operaciji so sodelovali brazilski, francoski, britanski in ameriški organi pregona.

Pred kratkim smo poročali o še eni uspešni akciji Europola, in sicer razbitju mamilarskega »superkartela«, ki je deloval na kar treh celinah, nadzoroval pa tretjino evropske trgovine s kokainom. Zasegli so več kot 30 ton droge, aretirali 49 ljudi. »Evropo je zajel val kokaina,« je oktobra izpostavil vodja komunikacij Europola Jan Op Gen Oorth. V zadnjih štirih letih so v zahodni Evropi zasegli rekordno količino droge, samo lani več kot 240 ton kokaina. Največ ga v Evropo pretihotapijo iz Kolumbije. S preprodajo droge povezane kriminalne mreže so zadnja leta vse bolje organizirane in tudi vse bolj nasilne. V majskem poročilu EU so ugotovili, da se s povečanjem uvoza droge v Evropo zvišuje stopnja kriminalitete oziroma nasilja.