»Zgodilo se je nekega večera pred šestimi leti, ko sem prižgal petardo, ki je bila pravzaprav že skoraj bomba, saj je vsebovala kar 75 gramov smodnika. Strašansko je počilo, potem sem pristal v bolnišnici, prestal več operacij in pregledov, rehabilitacija je bila zelo dolgotrajna,« je danes 20-letni Martin Bučar na kratko orisal dogodek, ki se mu je pripetil kot štirinajstletniku in ga je zaznamoval za vse življenje. Ostal je brez obeh rok.

»Dobil sem bionske roke, ki so seveda umetne in ne tiste, s katerimi sem se rodil. Še vedno imam tudi težave z očmi in ušesi, skratka, do smrti bom zaznamovan,« pove Martin in prizna, da je pred šestimi leti tudi sam mislil, da se njemu pač ne more nič zgoditi. »Pa se je, in ko se zgodi, poti nazaj ni več,« pravi fant, ki zdaj o posledicah neodgovornega ravnanja s pirotehničnimi sredstvi ozavešča mlade v osnovnih in srednjih šolah. In kaj jim polaga na srce? »Naj denar raje zapravijo za izlet v Gardaland ali si privoščijo kakšno večerjo. Petarde in rakete pa naj pustijo pri miru in gredo raje gledat lučke v mesto.«

Zasežejo precej petard

December je čas, ko imajo policisti poleg drugih obveznosti veliko opraviti tudi z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki, katerih glavni učinek je pok. »Zakon, ki prepoveduje prodajo, posest in uporabo vseh tovrstnih izdelkov, velja od leta 2008. A policisti na terenu še vedno pogosto zasežemo petarde, zaradi katerih prihaja tudi do hujših poškodb. Predvsem pa je nevarno, kadar se ti izdelki kupujejo po spletu in niso ustrezno deklarirani,« opozarja policijski inšpektor Boštjan Kavc. Kot je povedal, je bilo za policiste najbolj mirno leto 2020, ko ni bilo nobene poškodbe s pirotehničnimi sredstvi, kar gre pripisati ukrepom zaradi epidemije. Lani so jih po vsej državi našteli sedem, od tega so štirje mladoletniki utrpeli opekline, dvema odraslima so morali amputirati dlani, enemu pa prste. Prav tako so leta 2020 zasegli več kot 4000 tako imenovanih piratk in kober, lani pa več kot 12.500 kosov.

Zahtevne operacije

Da poškodb s pirotehničnimi sredstvi ne marajo, saj so zelo hude in pogosto tudi trajne, pravi tudi kirurg Andrej Strahovnik iz celjske bolnišnice. »Tovrstne poškodbe so običajno hude, mnoge s trajnimi posledicami za vse življenje, vedno pa prizadenejo populacijo v aktivni delovni dobi. V prvi vrsti poškodovanci utrpijo poškodbe rok, obraza, sluha in oči, k nam pa jih običajno pripeljejo sredi noči. Zaradi njih se mora zbrati vsa kirurška ekipa, od nevrokirurgov do travmatologov in plastičnih kirurgov, operacije pa trajajo do jutranjih ur,« opo- mni Strahovnik.

Policist Uroš Medved, ki je tudi vodja enega od okolišev na policijski postaji Velenje, je za potrebe ozaveščanja izdelal posebne plakate, s katerimi nagovarja predvsem mlade, da bi opustili uporabo pirotehnike, ki je mlajši od 14 let sploh ne smejo kupovati, kaj šele z njo kar koli početi. Plakat z naslovom Čuvaj svoje prste in naša ušesa krasi policist, obdan s štirinožnimi hišnimi ljubljenčki. »Predvsem je pomembno, da s pirotehniko ne eksperimentirajo in je ne odlagajo v poštne nabiralnike ali smetnjake, saj lahko v nekem trenutku, ko eksplodirajo, mimo pride kakšen otrok ali druga odrasla oseba, ki jo lahko drobni delci prav tako poškodujejo,« opozarja Medved. Dodaja, da sam rad reče otrokom in drugim, naj vzamejo denar in ga mečejo naokoli. Je pa vesel, ker ima občutek, da jih je vse več, ki se tega, da niso frajerji, ker mečejo petarde, vse bolj zavedajo. Sam pravi, da so zvezde tisti, ki ne mečejo petard.

Starši, kupite otrokom raje čokolado

Policist Tadej Jakop, ki je tudi vodnik službenega psa, je vsem, ki imajo radi živali, položil na srce, naj se zavedajo, da vsak pok pri živalih povzroča hudo bolečino in stres. »Zato pomislite tudi na vse hišne ljubljenčke,« pravi Jakop. Kot je spomnil Medved, policisti opažajo tudi, da je tistih zelo mladih, ki pokajo s pirotehničnimi sredstvi, vse manj. Včasih so slab zgled starejši. »Heroj je zato tisti ati, ki otroku raje kot pirotehnično sredstvo kupi čokolado,« še pravi Medved.