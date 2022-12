Letošnje leto je bilo na finančnih trgih zelo pestro, saj ga je zaznamoval občuten padec tako delniških kot tudi obvezniških naložb. »Tovrstna povezava med gibanjem tečajev delnic in obveznic je zgodovinsko gledano zelo redka. Praviloma nam prav obveznice ponujajo varno pribežališče v časih negativnih donosov na delniških trgih in obratno. Navedenemu lahko dodamo še skokovito rast inflacije in dobimo resnično negotove razmere, zaradi katerih so se številni mali vlagatelji znašli na razpotju. Mnogi se sprašujejo, ali smo že dosegli dno na delniških trgih, ali bodo tečaji obveznic naraščali v letu 2023, se bo inflacija počasi umirila …« je dvome opisal Žiga Vižintin, svetovalec uprave Pokojninske družbe A.

Davčna olajšava za vplačila v pokojninske sklade

Pred sprejemanjem novih naložbenih odločitev v negotovih časih se je dobro ustaviti in se vprašati, ali obstaja v teh časih vseeno kaj predvidljivega. Vižintin pravi, da še obstaja nekaj zagotovljenih stav in ena od teh je tudi olajšava za individualna vplačila v pokojninske sklade v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. »Individualna vplačila v pokojninske sklade so v Sloveniji deležna posebne davčne olajšave in se nam upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. Poenostavljeno to pomeni, da dobimo vrnjen del vplačil ob poračunu dohodnine oziroma se nam zniža doplačilo. Na tak način lahko zaposleni, ki so uvrščeni v najvišji dohodninski razred, dobijo pri poračunu vrnjenih 45 odstotkov svojega vplačila. Na primer, če takšen zaposleni vplača letos do konca leta 2000 evrov v pokojninski sklad, dobi naslednje leto pri poračunu dohodnine vrnjenih 45 odstotkov svojega vplačila oziroma 900 evrov ali pa se mu bo za toliko znižalo doplačilo dohodnine, če seveda davčne olajšave ne izkoristi že pri kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju prek svojega delodajalca. Medtem bo imel seveda celotno vplačilo naloženo v izbranem pokojninskem skladu. Kje na trgu bomo našli takšno naložbo, ki nam bo v manj kot enem letu pridelala takšen donos? Zelo težko oziroma bo zelo zelo tvegana.«

Največji znesek vplačila v pokojninske sklade, ki se še upošteva pri znižanju osnove za dohodnino, je 5,84 odstotka naše bruto letne plače in ne več kot 2903,60 evra na leto. Seveda lahko vplačamo tudi več, le pri dohodnini se nam ne upošteva. Višina znižanja dohodnine je odvisna od našega dohodninskega razreda in v višjem razredu kot smo, višje je znižanje. Kaj to pomeni za vašo plačo, lahko izračunate z brezplačno mobilno aplikacijo ePokojnina, ki je na voljo na www.pd-a.si.

Decembra letno vplačilo za nazaj

Vplačila v pokojninske sklade lahko izvajamo redno vsak mesec, lahko pa tudi le decembra izvedemo letno vplačilo za vse mesece nazaj. Dodatna lastnost pokojninskih skladov je, da se prihranki v njih ne štejejo med naše premoženje in ne vplivajo na višino plačila za vrtec, štipendije otrok in podobno, kar je dodatna prednost za mlajše varčevalce z družinami.

Davčno olajšavo znižanja dohodnine lahko izkoristijo tudi tisti zaposleni, ki jim podjetja že financirajo pokojninske načrte. V tem primeru lahko sami doplačajo razliko med premijo podjetja in maksimalno višino davčne olajšave, javni uslužbenci pa lahko sami poleg delodajalca izkoristijo celotno davčno olajšavo.

Od leta 2016 lahko v pokojninskih skladih tudi pri nas varčevalci izbirajo med različnimi pokojninskimi skladi tako imenovanega življenjskega cikla, ki ga tvorijo dinamični delniški skladi, ki vlagajo razpršeno v delnice do uravnoteženih in bolj konservativnih zajamčenih skladov, ki vlagajo večinoma v državne in podjetniške obveznice. Vsak varčevalec na začetku izbere sklad, ki mu najbolj ustreza, med varčevanjem pa lahko enkrat na leto vedno brezplačno zamenja sklad.

Vsak drugi zaposleni bo prejemal dodatno pokojnino

Po zadnjih podatkih ministrstva za delo je v pokojninske sklade v Sloveniji vključenih 585.154 zaposlenih, kar pomeni, da bo v pokoju vsak drugi zaposleni poleg javne prejemal še dodatno pokojnino, s katero si bo izboljšal življenjski standard. Skupaj so imeli zaposleni konec leta 2021 privarčevanih že dobre tri milijarde evrov prihrankov.