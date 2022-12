Bošnjak, dosedanji direktor kontrolinga v Fortenovi, bo v vodstvu Mercatorja pristojen za finance, Kramarić, dosedanji član Konzumove uprave za maloprodajo, pa za maloprodajo. »Bošnjak in Kramarić v Mercator prinašata izkušnje s poslovnim prestrukturiranjem ter pomembno okrepitev poslovodstvu Mercatorja,« je v sporočilu za javnost zapisal član upravnega odbora in izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško. Cukjati in Mamuza zapuščata Mercator.

Mercator je pod okriljem hrvaške skupine Fortenova od aprila lani. Takrat so bile namreč nanjo prenesene delnice s propadlega Agrokorja, ki je slovenskega trgovca kupil leta 2014. Fortenova je imela najprej v lasti 89,11 odstotka Mercatorja, od letošnje pomladi pa je njegova edina lastnica.

Konsolidirani dobiček iz poslovanja zrasel na več kot 300 milijonov evrov

S popolno konsolidacijo Mercatorja in prevzemom 100-odstotnega lastništva ob popolnem poplačilu več kot 55 upnikov Mercatorja in zagotovljenim refinanciranjem v vrednosti 480 milijonov evrov je Fortenova zaključila eno najpomembnejših faz prestrukturiranja skupine v preteklih petih letih. V tem obdobju je konsolidirani dobiček iz poslovanja skupine Fortenova zrasel s 122 milijonov evrov na več kot 300 milijonov evrov, so v sporočilu za javnost zapisali v Fortenovi.

Dodali so, da so se poslovanje in finance Mercatorja v okviru skupine Fortenova dodatno stabilizirale, Fortenova pa je utrdila edinstveno ter največjo maloprodajno mrežo v jugovzhodni Evropi s ključnimi blagovnimi znamkami Mercator, Konzum ter Ideja.

V preteklem letu so spremenjene tržne razmere prinesle inflacijo, kar se kaže v povišanju energije in stroškov dela, medtem ko zmanjševanje kupne moči negativno vpliva na dobičkonosnost in naložbeno sposobnost. Fortenova zato nadaljuje s prestrukturiranjem skupine na področju trgovine, upravljanja blagovnih skupin in operativnih stroškov poslovanja.