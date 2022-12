»Sedaj vidimo, da Rusija dejansko poskuša vsaj za kratek čas zamrzniti vojno, da bi prerazporedila svoje enote in naslednjo pomlad poskusila izvesti večjo ofenzivo,« je na dogodku, ki ga je gostil časnik Financial Times, prek video nagovora dejal Jens Stoltenberg.

Pri tem je poudaril, da bodo članice Nata še naprej dobavljale orožje Ukrajini, kljub zaskrbljenosti, da konflikt izčrpava zaloge zahodnih držav. »Enako pomembno kot pošiljanje novih sistemov obrambe je zagotoviti, da sistemi ali orožje, ki smo jih že dobavili, dejansko delujejo. To pomeni, da Ukrajina potrebuje veliko količino streliva in rezervnih delov,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

ZDA niso spodbujale napadov ukrajinskih dronov na letalske baze v Rusiji

Zatrdil je, da nima informacij glede domnevnih napadov ukrajinskih brezpilotnih letal na letalske baze v Rusiji, ZDA pa vztrajajo, da niso niti spodbujale niti omogočale tovrstnih napadov. V luči tega je ponovil, da se Ukrajina bori za lastno obrambo, medtem ko Moskva bombardira civilno infrastrukturo, da bi ljudi pozimi odrezala od elektrike in ogrevanja. »Ukrajina ima pravico, da se brani pred tovrstnimi napadi,« je nadaljeval.

Prav tako je opozoril, da pogojev za mirno rešitev konflikta za zdaj ni, saj Rusija po njegovem mnenju ni pokazala nobenih znakov, da bi se bila pripravljena vključiti v pogajanja, ki spoštujejo suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

Ukrajinske sile trenutno izvajajo protiofenzivo, v kateri so dosegle številne uspehe na vzhodu in jugu, med drugim so sredi novembra ponovno prevzele nadzor nad mestom Herson. Nekateri najostrejši spopadi pa potekajo v bližini mesta Bahmut, ki ga ruske sile že več mesecev poskušajo zavzeti.

Da se bodo spopadi v prihodnjih mesecih verjetno nadaljevali v zmanjšanem tempu, saj si obe strani prizadevata obnoviti svoje sile, so nedavno sporočile tudi ZDA.