Ponedeljkovo zadnje srečanje med Robertom Golobom in Tatjano Bobnar se po naših informacijah ni končalo v pomirjujočih tonih. Na novinarski konferenci s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom je predsednik vlade najprej izjavil, da imata z notranjo ministrico glede marsičesa različne poglede, v kasnejši pisni izjavi pa je izpostavil, da »se strinjata v marsičem, razhajata pa se glede očitkov o politizaciji dela policije«. Zato je predsednik vlade vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava pozval​, »da do srede, 7. decembra, pojasni, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj osebno ali na policijo in njene predstavnike«. Poročilo Lindava, ki je označeno s stopnjo tajnosti, naj bi bilo zelo podrobno, vsebovalo pa naj bi tudi konkretna imena, kdo je v času mandata sedanje vlade izvajal pritiske na delo policije. Poročilo ministrice Bobnar naj bi bilo na drugi strani bolj splošno, poroča Večer.

Eskalacija spora med Golobom in Tatjano Bobnar je sedaj dosegla točko, ko se je ministrica odločila za odstop. Napoved odstopa so medtem potrdili tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Potezo naj bi ministrica potegnila po vrnitvi s službenega potovanja. Predsednik vlade Robert Golob naj bi se po informacijah STA na napovedano odstopno izjavo Bobnarjeve odzval popoldne.

Po naših informacijah se koalicijski stranki SD in Levica nista nameravali vpletati v spor, ker ga razumeta kot notranji problem največje koalicijske stranke. Predsednica SD Tanja Fajon se z Robertom Golobom o težavah Tatjane Bobnar ni pogovorila, ker da se njene poti s predsednikom vlade še niso križale, verjame pa, da bodo v SD o morebitnih spremembah pravočasno obveščeni. Koordinator Levice Luka Mesec pa je pojasnil, da Levica ni vmešana v konflikt, niti ni to zadeva, v katero se nameravajo vpletati. »S predsednikom vlade Robertom Golobom sem se pogovoril o Tatjani Bobnar, a vsebine pogovora ne bom razkrival. Želim, da se zadeva uredi, da se akterja čim prej pogovorita na ustrezen način,« je povedal Mesec. O ministrici za notranje zadeve ima Mesec sicer dobro mnenje. »Je strokovna, njeno delo ocenjujem kot pozitivno,« je dejal in dodal, da njen morebiten odhod s funkcije ne bo vplival na odnos Levice do koalicije in vlade.