Dogovor bi določenim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu prinesel od enega do tri dodatne plačne razrede ter še enega dodatnega, že dogovorjenega v okviru pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja.

Čeprav Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides na ministrstvo za zdravje danes ni bilo, pa podpisani dogovor predvideva tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač glede na zadnjo vladno ponudbo.

Kot je znano, je vlada predlagala dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju) za zdravnike, ki so umeščeni do 57. plačnega razreda. Zdravnikom v tem razredu pa je ponudila dogovorjeno odpravo plačnega stropa s prihodnjim aprilom, dogovorjenemu dvigu plač za en plačni razred pa so dodali še enega, torej skupaj dva.