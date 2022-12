»To ne drži,« je zavpil novinarjem po osmini finala nogometnega SP v Dohi proti Švici, poročajo agencije. Španski časnik Marca je pred tem pisal, da se je Ronaldo že dogovoril s savdskim klubom, kjer naj bi za dve leti igranja prejel po 200 milijonov evrov na leto.

Ronaldo se je nedavno razšel z Manchester Unitedom in je brez kluba, zato lahko v novo sredino prestopi brez odškodnine. Angleški in portugalski mediji sicer pišejo, da namerava 37-letni nogometaš še naprej igrati na najvišji ravni in v ligi prvakov.

V Angliji kot enega od možnih klubov, kamor naj bi Portugalec prestopil, vidijo londonski Chelsea. Mediji namigujejo, da so se v Chelseaju že zanimali tudi za prestop katerega od zvezdnikov kova Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar.