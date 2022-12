Ustavimo se najprej v notranjih prostorih. Energetska kriza in višje cene energentov so že in še bodo poskrbele za naše drugačne stanovanjske navade in tudi obnašanje. Če imate starejša okna, preverite stanje tesnil in jih po potrebi zamenjajte, prav tako preverite njihovo zapiranje in nastavitve zapiral. Če se boste odločili za zamenjavo tesnil, priporočamo uporabo silikonskih (www.rosil.si), kajti različna klasična tesnila (gumijasta …) lahko ob mrazu otrdijo in razpokajo. Med krilo okna ali vrat in podboj vstavite papir in zaprite krilo, potem pa ga izvlecite, če gre. Če je reža prevelika, boste papir brez težav izvlekli in to je znak, da je treba nekaj storiti.

Če imate v krilu utore (po navadi so), del starega tesnila izvlecite in poskrbite za nabavo enakega, ki bo najbolje opravilo funkcijo tesnjenja. Če jih nimate, jih lahko izdela praktično vsak mizar, ki bi imel voljo do tega, z malo spretnosti pa tudi sami. Z ročnim rezkalnikom je treba narediti 3 mm utor, v katerega se potem vstavi tesnilo brez lepljenja. Rezkalnik je priključen na sesalnik, tako je to delo čisto. Tesnila, ki jih enostavno nalepite na krila oken ali vrat, pa so bolj začasen, a učinkovit ukrep.

Slabo tesnjenje povzroča prepih, predvsem pa skozi vaša okna uhaja toplota, zato je sanacija smiselna. Vseeno pa ob tem ne pozabite na prezračevanje, ki ga je najbolje opraviti tako, da za nekaj minut odprete okna na polno v različnih prostorih ter poskrbite za prepih. Zrak se bo hitro zamenjal, okna boste zaprli, stene pa se še ne bodo ohladile. Zračenje s pripiranjem oken, »na kip«, pa je eden slabših ukrepov. Je neučinkovit za prezračevanje in potraten pri ogrevanju, žal pa pogosto preveč priljubljen.

Drugi zanimiv ukrep za recimo temu večjo energetsko učinkovitost, kar je sicer krepko pretirano rečeno, pa je posebna izolativna alu folija, ki jo nalepite na steno za radiatorjem in bo deloma poskrbela za večjo odbojnost toplote v prostor.

Topli žlebovi in snegolovi

Če živite v lastni hiši, je pred zimo, če tega seveda še niste storili, nujno preveriti stanje snegolovov na strehi, stanje žlebov in odtočnih kanalov ter jaškov na dvorišču. Ob večjem mrazu lahko pride ob slabem odtekanju vode do zaledenitve žlebov in odtokov, prvi in osnovni ukrep za omilitev teh težav pa je, da so žlebovi čisti in ni v njih nesnage ali celo listja. Če imate z zaledenitvijo žlebov velike težave, je še vedno čas, da se odločite za ogrevalne kable, s katerimi boste učinkovito preprečili zmrzovanje vode v žlebovih in odtokih ter s tem prelivanje oziroma nastajanje ledenih sveč. Lahko kupite že pripravljene kable z regulacijo, ki jih enostavno vklopite v vtičnico. Če do zaledenitve prihaja na večjih dolžinah žlebov in na različnih mestih, je bolj smiselna uporaba samoregulirnega ogrevalnega kabla, ki ga je mogoče rezati in povezovati, priporočljiva pa je tudi uporaba termostata, ki poskrbi za vklop pri nižjih temperaturah.

Kaj pa snegolovi? Praviloma jih ni treba posebej vzdrževati, včasih jih moramo le malo naravnati, pa še za to poskrbi sneg. V primeru, da imate na strehi močno zvite snegolove, pa je to znak, da jih imate premalo in je bil sneg močnejši od njih. V takem primeru je treba povečati njihovo število, vas pa posebej opozarjamo, da je delo na strehi in višini v bolj mokrih mesecih še posebno nevarno in če ne gori voda, za to raje poskrbite naslednjo pomlad ali poletje. Vsekakor pa spremljajte dogajanje na strehi, ki vam bo samo povedalo, če bo seveda sneg, kaj bo treba postoriti.

Sončne elektrarne in zadrževanje snega

Že pred meseci nam je bralec poslal zanimivo vprašanje. Kako je s preprečevanjem zdrsa snega na panelih sončnih elektrarn. Ga ni! Bistvo pri panelih je, da se sneg čim prej stali ali zdrsne z njih. Temu je treba prilagoditi odmik žleba, še toliko pomembnejša pa je preprečitev zamrzovanje vode v njem. Paneli so bolj ali manj usmerjeni proti jugu in se sneg tudi zato toliko prej stali ali zdrsne z gladke površine. Zato je nujno poskrbeti, da pod streho, kamor bo zdrsnil sneg, res ni ničesar in je tudi osebni prehod onemogočen – oziroma morate nujno poskrbeti za opozorilo pred morebitnim padajočim snegom!

Čiščenje snega in zaščita rastlin

Še preden pade prvi sneg, na dvorišču poberite vse večje kose kamenja, lesa, morda celo kakšno kost, ki jo je tja zvlekel pes, ali otroško igračo, da boste pozneje lažje čistili sneg. Pod snegom se namreč vse to skrije. Če uporabljate snežno frezo, je to še toliko pomembnejše, kajti večji kamen ali kos lesa lahko ustavi polža freze in lahko pride do poškodbe oziroma vsaj zloma varnostnega vijaka.

Posebna zgodba so lopate za čiščenje snega, ki so pozimi zelo na udaru. Dobra lopata je zlata vredna. Manjša popravila lahko opravite sami, s kladivom poravnate zaščitno pločevino, lopato očistite, lahko pa jo tudi namažete s smučarsko mažo za južni sneg, da res ne bo prihajalo do prijemanja težkega bremena. Lahko imate še tako dobro snežno frezo, a brez lopate ob sneženju zagotovo ne bo šlo.

Kaj pa sadovnjak?

Seveda vas čaka še marsikaj drugega. Na vrtu, travniku in tudi sadovnjaku … Če niste vsaj v osnovi poskrbeli za posezonsko vzdrževanje kosilnice, kose in drugih strojev za letno delo, to čim prej naredite in po potrebi odpeljite na servis. V teh dneh imajo vseeno nekoliko manj dela in gneče, kot ju bodo imeli spomladi.

Morda še ideja za sadovnjak. To je beljenje dreves z apnenim mlekom, ki ga pripravite sami ali kupite pripravljenega. To je eden bolj učinkovitih ukrepov za zaščito, ki ga je treba opraviti tudi ob milih zimah ali pa še toliko bolj, saj lahko sicer zaradi sončnega segrevanja pride do prezgodnje rasti in lahko drevesa ob nizkih temperaturah zmrznejo tudi februarja ali marca. Najprimernejši čas za beljenje debel dreves z apnenim mlekom je druga polovica decembra, za izboljšanje oprijemljivosti lahko v belež dodate okoli 10 odstotkov emulzijske notranje barve ali pa, če želite biti bolj ekološki, škrob iz krompirjeve moke. Poleg tega poskrbite tudi za drugo zaščito dreves in rastlin pred zmrzaljo, v nobenem primeru pa ne smete uporabiti folije, ki lahko naredi veliko škode; priporočamo naravne materiale ali zimsko kopreno.