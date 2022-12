Trgovske police in izložbe so že polne raznovrstnih in raznobarvnih venčkov, aranžmajev, drevesc, lučk in okraskov. Praznične luči so prižgane in svečke na adventnih venčkih že odštevajo tedne do božiča. Nekateri ste domove že praznično okrasili, a glavno okraševanje doma nekako po tradiciji čaka na teden pred božičem. Takrat se povečata tudi mrzlično iskanje daril za najbližje in nakup praznične hrane. Da bi bila odločitev za okrasitev in nakup daril decembra čim bolj po vašem okusu, smo zbrali nekaj namigov, kako v trendu, z manj napora in ne nazadnje tudi stroškov lepo, svečano in prijetno preživeti zadnji mesec v letu.

Povezana zgodba, usklajena praznična dekoracija

Pri izbiri okraskov za dom ali pisarno je pomemben zaokrožen, dovršen videz celote, zato oblikovalci priporočajo, da se estetiko končnega izdelka postavlja pred trende in da velja pravilo usklajene praznične dekoracije. Tako naj bodo venček, drevesce, namizni aranžmaji, stenske dekoracije, dekoracija hišnega vhoda del ene zgodbe, saj to odraža tudi skrbnost in urejenost. Zunanji venček naj bo narejen tako, da bo lahek in dobro pritrjen. Za zunaj se uporabi slovensko smreko, za notranjo uporabo pa cvetličarji priporočajo nordijsko, saj se ta kljub visokim notranjim temperaturam ne osipa in ne posuši tako hitro.

Adventni venčki in dobrodošlica na vratih

Adventni venček je svoje mesto v marsikaterem domu dobil že 26. novembra, ko je zagorela prva od štirih svečk. Nekateri ga na mizo ali kuhinjski otok raje postavijo kasneje, da dalj časa obdrži svežino. Večina se odloča za klasično obliko, simboliko sklenjenega kroga, obstaja pa še cela vrsta aranžmajev, na katerih se lahko prižge sveče. Ti so lahko ravni, podolgovati, ovalni, oglati ali drugih nepravilnih oblik. V aranžma se lahko poleg zelenih iglavcev vplete še razne ilekse, storže in lesene gobe. Najbolj pomembno je, da izdelek služi svojemu namenu in je estetsko dovršen. Tudi število sveč je čisto individualna izbira, lahko so klasične štiri, le ena ali dve, kar posamezniku odgovarja in mu približa namen praznikov, prijetno počutje, dobre misli in upanje.

Venček ali lepo dekorirane vejice na vhodnih vratih dopolnijo videz notranje okrasitve doma. Obesimo jih okoli praznika prvega decembrskega dobrega moža; tradicija veleva, da tako Miklavž najde dom otrok, ki jih bo obdaril. In seveda izraža dobrodošlico vsem drugim dobrim ljudem, ki pridejo na obisk v prazničnem času.

Zeleno okrasje doma in praznična miza

Da bo bivanje v zavetju doma čim bolj prijetno, ni treba narediti veliko. Pospravljeno stanovanje, tople odeje, prijetne blazine, svečke na policah in na mizi ter praznično okrašeno drevesce naredijo dom prijeten in prijazen. Praznični dom popestrijo tudi ileksi, vitezova zvezda, sobna arokarija, rdeče izraelsko božje drevce z mogočno krošnjo v obliki ananasa.

Lepe so tudi japonske skimije, tu so še božični kaktusi. Vse te lončnice cvetijo v zimskem času in lepo nadomestijo tradicionalno božično zvezdo. Lepa tradicija je tudi sejanje božičnega žita, to imajo zlasti radi otroci, saj hitro požene lepe zelene poganjke.

Mizo preprosto okrasimo z zelenjem v kombinaciji barv, za katere smo se letos odločili, te so lahko poleg omenjenih treh klasičnih še: modra v vseh odtenkih, pastelno roza ali vijolična, veliko je tudi kombinacije črne z zeleno ali bakreno barvo, te težje barve pa se lepo razbije z biserno belo. Serviete ob priboru naj bodo iz blaga in v svečanih barvah, če pa se odločite za bolj praktične papirnate, sploh pri otrocih, naj bodo te v sorodnih barvah kot okrasje doma.