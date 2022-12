»Po pogovoru z nemško obrambno ministrico Christine Lambrecht sem z razočaranjem sprejel odločitev o zavrnitvi podpore Ukrajini,« je na Twitterju zapisal Blaszczak in ponovil, da bi namestitev sistemov zračne obrambe v zahodni Ukrajini povečala varnost tako Poljske kot Ukrajine.

Pogovore med ministroma je potrdil tudi tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva, ki je dejal, da sta državi imeli konstruktivno razpravo o nemški ponudbi sistemov patriot na Poljskem in da sta se glede njihove namestitve načeloma strinjali.

»O podrobnostih, kot so možne lokacije namestitve in potrebna infrastruktura, se zdaj razpravlja na tehnični ravni, na Poljsko pa bo nemudoma poslana izvidniška skupina,« je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Sisteme zračne obrambe patriot je Berlin ponudil Varšavi po incidentu, v katerem je raketa iz Ukrajine zadela poljsko vas Przewodow, ki leži okoli šest kilometrov od meje z Ukrajino, in ubila dva civilista. Poljske oblasti so kmalu za tem predlagale, naj se sistemi namestijo v zahodni Ukrajini, da bi se Kijev lažje obranil pred obsežnimi ruskimi raketnimi napadi.

Nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht je bila do predloga vedno zadržana, nedavno pa je tudi opozorila, da so sistemi patriot del integrirane obrambe zavezništva in so posledično namenjeni uporabi na ozemlju Nata.

Članice Nata so Ukrajini doslej že poslale več milijard dolarjev vredno orožje, da bi ji pomagale v boju proti ruski agresiji, vključno s sodobnimi sistemi zračne obrambe. Nemčija je denimo Kijevu zagotovila sisteme zračne obrambe Iris-T. Vsaj za zdaj pa se članice Nata izogibajo pošiljanju sistema patriot.