Slovensko moško namiznoteniško reprezentanco danes (ob 18.30) in jutri (ob 17. uri) čakata v Hrastniku dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu proti Ukrajini. Spomnimo, da je prejšnji mesec Slovenija nepričakovano in gladko z 0:3 izgubila skupinski dvoboj proti Romuniji v Črnomlju, zato sta oba dvoboja izjemno pomembna v boju za prvenstvo prihodnje leto. Z zmagama bi si Slovenija že zagotovila nastop na prvenstvu, saj je Ukrajina izgubila oba dvoboja z Romunijo, iz skupine pa napredujeta najboljši dve reprezentanci.

Slovenija bo v Hrastniku igrala brez Bojana Tokića, ki je sicer izrazil željo, da bi rad oblekel reprezentančni dres, a ima še težave pri belgijskemu delodajalcu, ki ne odobrava njegovega igranja za Slovenijo. Po več letih se v domače mesto vrača najboljši slovenski igralec Darko Jorgić. Deseti igralec sveta je v izvrstni formi, saj je v nemški ligi še vedno neporažen, poleg tega pa je svoje moštvo Saarbücken minuli konec tedna popeljal v polfinale lige prvakov, s čimer je nemški klub izpolnil visok cilj v tej sezoni. Tudi 147. igralec na svetovni lestvici Deni Kožul kaže dobre igre, s katerimi premaguje ali je blizu zmag bolj uveljavljenim tekmecem, z vse boljšimi igrami v zadnjih mesecih pa si je utrdil mesto v reprezentanci tudi Peter Hribar (320.). V slovenski ekipi bosta tudi nadarjena 16-letnika Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski, ki bosta vsak na eni tekmi četrta igralca v reprezentanci.

Ukrajina je v Hrastnik pripotovala v pomlajeni zasedbi. Njen prvi igralec bo 21-letni Anton Limonov, ki je na svetovni lestvici 393., v moštvu pa so še 18-letni Nazar Tretjak (567.), 17-letni Nikita Zavada (606.) in 19-letni Andrij Grebenjuk. Uvrstitve tekmecev na svetovni lestvici kažejo, da naj Slovenija ne bi imela težkega dela na poti do dveh zmag. »Darko je trenutno v zelo dobri formi, tudi sam v zadnjem obdobju igram boljše in veselim se že, da bomo spet igrali v Sloveniji. Ukrajine ne smemo nobenega podcenjevati. Vemo, da moramo dobiti obe tekmi, da že v Hrastniku potrdimo uvrstitev na ekipno evropsko prvenstvo,« napoveduje Deni Kožul.