»Tole ni bil večer Radomelj, je bil na srečo naš. S hitrimi goli je bilo vse lažje. Skoraj z vsakim delom telesa sem dosegel zadetek,« je bil v pogovoru za televizijsko postajo Sportklub slikovit strelec treh golov za Maribor Žan Vipotnik, ki je prvi zadetek dosegel s zadnjico, nato je uporabil tudi prsa in nogo, enkrat pa je bil še podajalec. »Končno se mi je odprlo z doseganjem golov. Veliko mi pomenijo besede trenerja, ampak najbolj pomembno je, da je ekipa prava in zmaguje,« je po prvem hat-tricku v članski karieri povedal Vipotnik, ki je postal prvi strelec kluba. Na lestvici strelcev slovenske lige si z osmimi goli deli drugo mesto s Svitom Sešlarjem (Olimpija) ter Andrejem Kotnikom (Koper), medtem ko vodi Mirlind Daku iz Mure z 11 zadetki.

Najslabša tekma v trenerski karieri Nermina Bašiča

Strah trenerja Maribor Damirja Krznarja pred tekmo z Radomljami, ko je hvalil njihovo agresivnost in veliko teka, je bil odveč. Slovenski državni prvaki so ponovili predstavo izpred tedna dni z Bravom in potrdili izjemno strelsko formo ter so po trenutnih predstavah najboljša ekipa lige. Žan Vipotnik je v obdobju kariere, ko v golu končna skoraj vsak strel. Marko Božič se gola ni veselil, saj je še pred letom dni igral za Radomlje. Nemoč gostov so razkrili še goli Gregorja Sikoška, Ivana Brnića in Marina Laušića.

Radomlje so že 16 tekem brez zmage in v tem času so iztržile le šest remijev. »Najslabša tekma v moji 18-letni trenerski karieri in opravičilo navijačem za izjemno slabo igro. Ekipa je počila kot tempirana bomba. Že po ogrevanju so mi pomočniki dejali, da so se fantje malo prestrašili. Ko 15 tekem ne zmagaš, odloča že majhna napaka v eni sekundi. Poskušali smo vse mogoče, a ne gre. Obenem čestitke šampionskemu Mariboru za izredno lepo in učinkovito igro. Prevzemam vso odgovornost za trenutno stanje in na nikogar ne bom kazal s prstom. Sem edini krivec za težek poraz. Prelomna je bila tekma z Domžalami, zelo smo se potrošili in osvojili malo točk. Fantje so na nekaterih tekmah garali, a to se ni pokazalo z osvajanjem točk,« je bil jasen trener Radomelj Nermin Bašić, ki napoveduje analizo po zadnji tekmi jeseni s Celjem. O svoji prihodnosti na klopi Radomelj je povedal: »Moja pogodba je vedno na razpolago klubu. Vse, kar je najboljše za klub, se mora zgoditi.«

Gorica in Bravo brez velikih priložnosti

Gorica in Bravo sta odigrala tekmo brez zadetkov, kar je logičen razplet glede na pristop obeh ekip, saj sta trenerja Miran Srebrnič in Dejan Grabić od igralcev predvsem zahtevala, da mrežo ohranijo nedotaknjeno. V sončnem in toplem vremenu je bila tekma enakovredna, igra pa raztrgana, povezanih akcij zelo malo, zato si nobenega ekipa ni priigrala velike priložnosti za zadetek.

V sredo bosta tekmi Koper – Tabor (ob 15. uri) in Domžale – Celje (ob 17.30), jutri pa še derbi Olimpija – Mura (ob 17.30). Vrstni red: Olimpija (-1) 44, Celje (-1) 31, Maribor in Mura (-1) po 30, Koper (-1) 29, Domžale (-1) 25, Bravo 22, Gorica in Radomlje po 13, Tabor (-1) 12. x

Gorica – Bravo 0:0 Igrišče v Športnem parku v Novi Gorici, gledalcev 200, sodnik: Antić (Koper), rumeni kartoni: Ankrah; Trontelj, Trdin, Kramarič. Gorica: Likar, Širok, Agić, Mevlja, Urbančič (od 8. Klinar), Ankrah (od 85. Leban), Hrka, Jukić, Petrović, Marinič (od 71. Ahmetaj), Vekić (od 71. Iličić), trener: Srebrnič. Bravo: Lubej Fink, Trontelj, Križan, Spanring, Kavčič, Nsana, Trdin, Kurtović, Svetlin (od 73. Šaranić), Kramarič, Flakus Bosilj (od 79. Štor), trener: Grabić. Igralec tekme: Tino Agić (Gorica). Streli v okvir gola: 5:5, streli mimo gola: 3:8, blokirani streli: 1:2, prosti streli: 16:20, koti: 5:5, nedovoljeni položaji: 1:1, obrambe vratarjev: 5:5, prekrški: 19:15, število vseh napadov: 75:102, število nevarnih napadov: 37:49, posest žoge (v odstotkih): 49:51.