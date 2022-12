Več optimizma za evropsko prihodnost Balkana

Prvi vrh Evropske unije z državami zahodnega Balkana, ki je potekal v regiji, se je končal brez velikih novih političnih zagotovil za regijo. Vendar so evropski in balkanski voditelji zadovoljno ugotavljali, da EU kaže nov interes za regijo, saj ji poskuša s konkretnimi projekti že zdaj čim bolj približati dostop do številnih ugodnosti članstva v integraciji.