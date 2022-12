Za dolgoletnega slovenskega reprezentanta, evropskega klubskega prvaka z Virtusom 1998 in prvaka lige NBA s San Antoniom 2005 bo to tretji mandat na mestu generalnega sekretarja KZS.

»Smernice našega dela bodo enake kot doslej. Poudarek bo na krepitvi zveze na vseh področjih, naša glavna naloga pa je ustvarjanje mladih, nadebudnih košarkarjev in košarkaric. Skupaj z zagnano ekipo sodelavcev si v novem mandatu želim še bolj prisluhniti klubom ter energijo usmeriti v domača tekmovanja. Prihajajoče koledarsko leto bo sila pestro na reprezentančnem področju. Članice čaka domače evropsko prvenstvo, člane nastop na svetovnem prvenstvu, aktivne pa bodo vse reprezentance mlajših starostnih kategorij, med drugimi tudi fantje do 19 let, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu,« je ob tem povedal 46-letni Nesterović.

IO KZS je ob tem predsedniku strokovnega sveta Radovanu Trifunoviću podelil nov mandat, potrjeno pa je bilo tudi prizorišče zaključnega turnirja pokala Spar - 16. in 17. februarja se bodo najboljše štiri ekipe merile v mariborski Lukni.