Stroka: šolanje policistov je na visoki ravni

Kaj točno je šlo narobe v ponedeljek zjutraj na Policijski postaji Krško med dvema policistoma, da se je proti enemu od njiju sprožila pištola in ga usodno ranila, še ni znano. Poskušali smo preveriti, kakšni so protokoli na policijskih postajah glede orožja ter kako sploh potekata izobraževanje in usposabljanje policistov.