Pod zahtevo za uvrstitev točke na dnevni red so podpisani programski svetniki Branimir Piano, Dejan Cesar, Gregor Drnovšek, Geza Filo, Anuša Gaši, Alenka Gotar, Rok Hodej, Aleksander Hribar, Robert Pajek, Andrej Prebil, Alenka Sivka, Jelka Stergel. Gre torej za dvanajsterico iz sicer 29-članskega programskega sveta, ki si želijo, da to točko dnevnega reda namesto Gregorčiča vodi njegov namestnik Andrej Prebil.

Pobudniki razrešitve Graha Whatmougha z mesta generalnega direktorja RTVS sicer ugotavljajo, da se je RTVS znašla v krizi vodenja, saj se sooča z najdaljšo stavko v svoji zgodovini, pri čemer vodstvo ne zna vzpostaviti socialnega dialoga. Raziskave javnega mnenja nadalje kažejo na padec stopnje zaupanja javnosti v RTVS, ki je dosegla najnižjo točko doslej.

Padcu javnega zaupanja po mnenju podpisnikov botruje tudi kadrovanje, saj v zadnjem času na odgovorna mesta prihajajo posamezniki s prepoznavnimi strankarskimi povezavami. V nedavni referendumski kampanji je Grah Whatmough tudi sodeloval kot organizator, v čemer vidijo možnost nasprotja interesov. S podporo predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča pa je po njihovem mnenju povzročil blokado dela organa, zaradi česar se je zamaknila časovnica sprejemanja dokumentov.

Opozarjajo tudi na razrešitev direktorice TVS Natalije Gorščak, ki jo je kot generalni direktor sprejel samostojno, mimo volje programskega sveta, in ga je delovno sodišče kasneje razveljavilo kot nezakonitega.

S samovoljnimi potezami je na položaj odgovorne urednice informativnega programa TVS imenoval Jadranko Rebernik, pri čemer ni spoštoval zakonodaje, ki ureja takšno imenovanje. S svojimi ravnanji pa je posegal tudi v zakonsko zagotovljeno uredniško neodvisnost. Discipliniranje, šikaniranje in grožnje z opomini zaposlenim pa so sprožili tudi stavko, med katero je vodstvo kanale informiranja RTVS uporabljalo za izključno enostransko prikazovanje stavkovnega spora.

Ob tem pa je vprašanje, ali bo programski svet v ponedeljek o tem sploh lahko glasoval. Grahu Whatmoughu bi namreč moral programski svet v skladu s statutom omogočiti, da o očitkih poda mnenje, a ga, kot kaže, na seji ne bo.

Grah Whatmough je namreč pooblastil direktorja TVS Uroša Urbanijo, da ga v času odsotnosti, od 1. decembra pa vse do preklica, nadomešča pred organi zavoda: programskim svetom, nadzornim svetom in svetom delavcev. Razlogov za odsotnost ni navedel, neuradno pa naj bi šlo za bolniško odsotnost.

Grah Whatmough naj bi ob tem po navedbah iz vrst zaposlenih svoje pooblastilo tudi antidatiral, saj da ga je poslal 5. decembra, nanj pa napisal datum 1. december. "S tem je želel prikriti, da gre za dejansko skrivanje in izogibanje odgovornosti," so zapisali na družbenih omrežjih. Do 5. decembra naj bi namreč normalno opravljal svoje delo, čeprav bi iz pooblastila bilo mogoče sklepati, da ga že pet dni ni na delovnem mestu, so dodali.

STA na pojasnila vodstva RTVS o odsotnosti Graha Whatmougha in tem, ali je sploh mogoče, da ga Urbanija zagovarja v razpravi o njegovi razrešitvi, še čaka.

Direktor televizije Urbanija ima sicer te dni tudi druge skrbi, vezane na njegovo prejšnjo funkcijo direktorja vladnega urada za komuniciranje. Na Twitterju je te dni namreč razkril, da so mu kriminalisti v petek izročili vabilo, da kot osumljenec poda obvestila o kaznivem dejanju zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v zvezi z neplačevanjem nadomestila za opravljanje javne službe Slovenski tiskovni agenciji. Ovadbo je podala Pravna mreža za varstvo demokracije maja lani. Po informacijah STA je ljubljansko okrožno državno tožilstvo policiji dalo čas do sredine januarja, da ovadbo dopolni.